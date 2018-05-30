煤企兼併重組持續推進 内蒙古整合12家涉煤國企

據悉，5月25號，内蒙古伊金霍洛旗整合12家旗屬涉煤國有企業，組建内蒙古聖圓能源集團有限責任公司，推動煤炭行業抱團發展。針對資源分散，重復建設等方面的問題，伊金霍洛旗整合了鄂爾多斯蒙際煤炭運銷分公司、伊政煤炭物流運營有限公司、易能通供應鏈管理有限公司等12家涉煤國有企業，成立聖圓能源，通過現代化企業經營製度和煤炭産業轉型升級的發展思路，推動伊金霍洛旗煤炭行業的抱團經營、抱團發展。

今年以來，不少省份都在積極推進煤炭行業兼併重組。其中，山西省錶示，將繼續加大煤礦兼併重組力度，按照“企業自願、市場主導”原則，推進60萬噸以下煤礦減量重組退出，做好2300萬噸煤炭産能退出。2月份，由江蘇國信集團控股，央企、山西煤企和電企共同成立了蘇晉能源公司，蘇晉能源公司的成立，是山西省在煤電股權轉讓邁出的第一步，此舉或將打通煤電産業鏈的上下遊。

同時，近日，有消息稱，河南省將重點抓好河南能源化工集團託管整合省煤層氣公司，鄭煤集團與河南投資集團電力板塊資産重組工作。

中信建投證券分析師李俊松認為，2018年煤炭企業的兼併重組將會更多元，而且會有一些重組案例出現。

有煤企人士稱，煤炭行業兼併重組預計會沿用神華國電重組的模式。

來源: 證券日報

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