達飛控股(01826-HK)擬收購投資控股公司全部股權及股東貸款

達飛控股(01826-HK)公布，於2018年5月29日(交易時段後)，公司(作為買方)與高雲紅先生(作為賣方，為董事會主席、執行董事兼公司控股股東)及目標公司訂立諒解備忘錄，内容有關公司可能收購由高先生持有於香港註冊成立之公司(目標公司)全部已發行股份連同相關股東貸款(如有)。目標公司則擁有中國公司30%股本權益。根據諒解備忘錄，可能進行收購事項須待公司、高先生及目標公司就收購銷售權益簽立正式協議後方可作實。

目標公司為一間於中國註冊成立的有限公司，由高先生實益全資擁有。據董事所深知、盡悉及確信，目標公司主要從事投資控股，併持有於中國成立的公司的30%股本權益，該公司主要於中國從事汽車租賃業務，註冊資本為3000萬美元。

根據高先生提供的資料，中國公司向中國個人及企業客戶兩者提供切合其需要的汽車融資及營運租賃解決方案。其業務模式涵蓋售後租回交易(即客戶向中國公司售出汽車，隨後中國公司向客戶出租汽車，以收取定期租賃款項作為回報)及直接融資租賃(即中國公司從供應商購買指定汽車，隨後向其客戶出租汽車，以收取定期租賃款項作為回報)。

諒解備忘錄載明有關(其中包括)盡職審查及有效性的若幹具法律約束力的責任。然 而，諒解備忘錄所載的其他條款(尤其是據此擬進行之交易)均不具法律約束力。諒解備忘錄的訂約方尚未協訂正式協議的條款。

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