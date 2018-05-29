閻慶民：資本市場進入新時代 上市公司轉型升級步伐加快

5月29日，中國證監會副主席閻慶民在中國上市公司協會2018年年會上指出，新的時代，資本市場堅持以“創新、協調、綠色、開放、共享”五大新發展理念為指導，牢牢把握供給側結構性改革的歷史機遇，積極服務國家戰略，改革發展穩定各項工作邁出堅實步伐。上市公司作為資本市場的基石，數量穩步增長，業績持續改善，呈現良好發展態勢。上市公司在推動經濟、環境和社會發展方面發揮排頭兵作用，呈現出三個特點。

一是轉型升級步伐加快。截至2017年，戰略新興行業上市公司超過1224家，佔全部上市公司的35.12%，實現淨利潤3946.2億元，同比增長21.8%;發生併購重組交易975筆，涉及金額5522.41億元，傳統行業加快轉型升級。上市公司更加重視創新研發，2017年共發生研發費用5747.39億元，同比增長21.54%。

二是綠色發展理念凸顯。截至2017年底，節能環保和新能源行業上市公司共有209家;生態保護和環境治理行業上市公司營業收入同比大幅增長38.59%，研發費用大幅增長32.14%。同時，證監會積極支持上市公司踐行綠色發展，不斷完善上市公司環境信息披露製度。截至2017年底，共770餘家上市公司披露了環境保護相關信息。

三是參與精準扶貧意識增強。截至2018年一季度，已有12家貧困縣企業通過“綠色通道”發行上市，募集資金共計69億元，66家企業已經啓動上市工作。部分上市公司發揮自身優勢，積極開展産業扶貧、就業扶貧和教育扶貧。2017年共有854家上市公司披露了扶貧工作的情況，開展産業扶貧項目超過4300個，投入208億元，直接幫助54萬建檔立卡貧困人口脫貧。

來源：證券時報APP

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)