【永豐期貨】台指選擇權盤後－川金會再現曙光 台股高檔區多空角力



◆期貨走勢

台指期週一上漲 51 點至 10983 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 4.77 點，電子期正價差縮至 0.12 點，金融期逆價差縮至 - 1.74 點。現貨部分，三大法人買超 7.33 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 529 口至 18747 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1509 口至 43488 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1846 口至 18587 口。

上週五美國股市漲跌互見，不過週末的文金會互動良好以及川普改口高峰會將如期舉行，原已無望的川金會再現曙光，激勵週一美股期貨走高，日韓股市也以紅盤開出，加權指數早盤衝高直逼整數關卡，盤中並未明顯出現賣壓，全日盤勢大抵落在 11000 點大關前狹幅震盪，鴻海、大立光均以大漲 2% 以上擔綱多方領頭羊，而漲價題材持續延燒，國巨、禾伸堂、華新科等被動元件族群都以漲停或接近漲停作收，終場加權指數上漲 45.47 點或 0.416%，收在 10987.77 點，成交量能 1399.69 億，較前一日增加 109.78 億。整體來看，週一日 K 以短紅棒帶短上下影線作收，近期高低點有持續上移跡象，今日高低振幅縮至 35 點內且量能增加，不像過去幾次靠近 11000 點附近就量縮、翻黑或留長上影線，顯示隨追價意願升高使台股呈高檔多空角力，突破整數關卡的可能性增加，不過後續須留意近期相對弱勢的台積電是否繼續走軟，加上態度反覆的川普仍是川金會中很大的變數。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11100 點，賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.5 升至 1.52，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.46% 升至 10.67%，賣權平均隱含波動率由 14.18% 降至 14%，買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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