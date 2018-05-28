【華冠投顧】武傑電台:預告黑寡婦五月狂賺45%!下一個真男人是誰?!



◆續噴

雖然上星期五美股漲跌互見，但是改變不了台股『離開地球表面』的決心。早盤加權指數上漲 + 34 點開出，雖然一度挑戰 11000 點大關；但是在台積電的壓抑下，指數維持高檔震盪，收盤上漲 + 45 作收，收在 10987 點，成交量 1397 億。

延續我們上星期五的分析… 最弱的權值股『鴻海』轉強下；預計臺周多方可望開始攻擊，盤勢將…『離開地球表面』!! 今天指數如果扣掉台積電的影響，基本上指數就站上 11000 點大關。從今天盤中的結構來看，整體賣壓已經減弱，完全是由買盤指數強弱；特別在主流股的輪動下，買盤持續向外擴散。今天雖然『萬一』又是近關情怯，但是武傑沒有改變盤勢看法…『續噴』!!

武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會，但投資朋友別擔心!

最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

◆武傑關注個股:

1. 雷科 (6207): 第一季合併財報，營業收入 5 億 2130 萬元，營業毛利 1 億 4711 萬元，營業利益 6658 萬元，稅前淨利 5285 萬元，本期淨利 3588 萬元，基本每股盈餘 0.43 元，稀釋每股盈餘 0.42 元。

操作建議：被動元件買盤擴散到設備廠，不過今天量能有過度放大情況，留易追價風險。短線支撐：34 塊。

2. 曜越 (3540): 佈局中國大陸市場積極，目前已有兩位數的業績佔比，貢獻業績比重持續擴大。而電競商機發燒，讓曜越首季營收首度突破 10 億元大關，達 10.3 億元，創下歷史新高，而毛利率與營益率均維持高檔水準，帶動獲利激增，EPS 以 0.9 元創下新高紀錄。

操作建議：電競產業持續成長，目前股價相對獲利偏低。短線支撐：40 塊。

3. 智冠 (5478): 發表聲明指出，今年 6 月 14 日智冠股東會上進行的董監改選，由過去 9 席董事、3 席監察人的席次改為應選出 7 席董事、2 席監察人。

操作建議：董、監事之爭，籌碼面有大戶加持。短線支撐：88 塊。

4. 福懋科 (8131): 受惠大客戶擴產釋單增加，2018 年首季營收淡季逆強，稅後淨利 2.82 億元創同期新高，4 月營收亦雙升至近 2 年 4 個月新高。

操作建議：漲多獲利賣壓湧現，不過公司本質佳，可逢拉回佈局。短線支撐：38 塊。

5. 中裕 (4147): 受惠愛滋病新藥 Trogarzo，未來 4 至 6 個月將完成全美公私立保險的涵蓋，預期銷售金額將逐季走高，且歐洲藥證也有機會在明年下半年獲准，後市營運看好。

操作建議：利多不漲，恐有利多盡風險。短線支撐：305 塊。

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有: 2456 奇力新、3068 美磊、3221 台嘉碩、6111 大宇資、3504 揚明光、5469 瀚宇博、3707 漢磊… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面: 9958 世紀鋼、4806 昇華、1760 寶齡富、8131 福懋科、6461 益得… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估

