富邦證主辦今年國內最大金額可轉債案件 陽明76.76億元CB明掛牌交易

富邦金 (2881) 旗下富邦證券今日表示，將主辦陽明海運 (2609) 國內第五次有擔保轉換公司債 (Convertible Bond)，募集金額新台幣 76.76 億元，是今年至今國內最大金額可轉換公司債案件，籌資規模更是航運股五年來之最，宣布明(29) 日將正式掛牌交易。富邦證券資深副總經理吳春敏說，陽明海運是全球第九大貨櫃航運商，也是國內第二大貨櫃航運公司，歷經 2016 年全球性航運業寒冬後，市場機制趨向健全，加上 2017 年全球景氣呈現榮景，整體海運市場供需情況有所回升，因此獲利一掃以往年度的陰霾，稅後純益已由虧損 149 億元轉為獲利 3.21 億元，創三年來新高。



吳春敏說明由虧轉盈的關鍵，除因國際間運力供需漸趨平衡外，更得助於該公司管理階層努力不懈強化自身體質，包括積極檢視各航線的獲利能力，關掉十餘條虧損的航線、共組聯盟，提升資源整合效率、啟動造船及租船計畫，取代以往較高租金的舊租約。



富邦證券指出，陽明海運本次發行國內第五次有擔保轉換公司債發行期間 5 年，票面利率 0%，發行總張數 7 萬 6000 張，依票面金額之 101% 發行，本次轉換價格為 10.4 元。本次辦理有擔保轉換公司債預計將募集 76.76 億元，所募得的資金將全數用於償還金融機構借款，預估可減少未來幾年的利息支出，並增加財務融通彈性及強化財務結構，有利於陽明海運未來整體營運發展。

