〈富邦金法說〉總資產6.9兆續創新高 今年上半年可望邁向7兆元

富邦金 (2881-TW) 今 (14) 日舉行線上法說會，在旗下 4 家主要子公司獲利皆呈成長下，富邦金控總資產續創歷史新高，至 3 月底總資產達 6 兆 9687 億元，較去年同期成長 9.6%，不但穩居國內第二大金控公司，預期今年上半年總資產就可望邁向 7 兆元大關；而富邦金淨值達 5250 億元，也創歷史新高。

富邦金公佈 2018 年第一季會計師核閱之財務數字，受惠於富邦人壽投資績效維持穩健，以及台北富邦銀行淨利息收入成長，2018 年第一季富邦金控稅後淨利達 165 億元，年成長 66.5%，每股盈餘 1.61 元。

受惠於特別股發行及獲利貢獻挹注，2018 年 3 月底富邦金控淨值達 5254 億元，較去年同期成長 20.4%。資產報酬率 (ROA) 為 0.95%，股東權益報酬率 (ROE) 達 12.87%，均較去年同期顯著提升。

富邦金 4 月自結稅後淨利 60.11 億元，累計今年前 4 月稅後淨利 224.64 億元，較去年同期大幅成長 85%，每股盈餘 (EPS) 達 2.2 元。

台北富邦銀行 2018 年第一季稅後淨利 49.9 億元，年成長 15%。利息淨收益較去年同期成長 19.2%，佔整體淨收益比例達 49%，帶動淨收益較去年同期成長 9%，達 114 億元。

受惠於企業放款穩定成長及個人金融放款雙位數成長，放款較去年同期成長 6.9%，其中房貸餘額成長 11.9%，優於市場平均。

在企業授信方面，外幣放款受海外市場帶動，餘額較去年同期成長 14.9%，中小企業授信穩定提升，餘額較去年同期成長 8.8%。

北富銀第一季的存放利差受到市場利率上升影響，年減 3 個 bps，但由於外幣貸款利率上揚、債券投資提升，帶動孳息資產收益率上升，淨利差 (NIM) 仍年增 3 bps、達 1.06%。

截至 3 月底，逾放比為 0.21%，備抵呆帳覆蓋率達 627.57%，皆優於市場平均。

此外，富邦華一銀行 2018 年第一季資產達人民幣 693.18 億元。由於嚴控貸款利率及放款結構調整，帶動放款收益率提升，淨利差 (NIM) 年增 25 bps、達 1.69%，逾放比降至 1.5%。

富邦人壽業務及投資雙穩健 保費收入市佔率居前三大

富邦人壽在業務及投資雙雙穩健成長，2018 年第一季稅後淨利 92.9 億元。受惠於續年度保費成長 10% 並佔總保費 (TP) 貢獻度達 66%，總保費 (TP) 收入達 1413 億元，較去年同期成長 6%。初年度保費收入達 481 億元，其中，投資型商品因市場需求提升較去年同期成長率倍增。

初年度等價保費 (FYPE) 達 124 億元，新契約價值 (VNB) 達 66 億元，均較前季成長，總保費 (TP)、初年度保費 (FYP)、初年度等價保費 (FYPE) 均位居市場前三大。