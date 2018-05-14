〈富邦金法說〉富邦壽去年隱含價值年增13% 金控每股EV達51.2元

富邦金 (2881-TW) 今 (14) 日舉行線上法說會，也公佈去 (2017) 年底富邦人壽隱含價值（EV）為 5243 億元，較 2016 年底的 4636 億元成長 13.1%，反映在富邦金控每股 EV 為 51.2 元，年成長達 13.1%。

今年企業改採新會計準則 IFRS 9 後，富邦人壽金融資產未實現餘額約 6 億元，在同樣會計基礎下，較去年同期未實現虧損 32 億元增加約 38 億元。

富邦人壽截至今年 3 月底，總投資資產達 3 兆 4669 億元，年成長 11.2%，總投資收入年成長 21.6%。第一季經常性投資收入穩定成長，避險成本較去年同期改善，避險後投資報酬率 3.68%，較去年同期上升，不過略低於負債成本的 3.7%，富邦金解釋，主要是受到台幣匯率走強影響，若是避險前的投資報酬率仍有 4.63%。

富邦人壽表示，負債成本持續改善，且由於新契約銷售組成使本季首年成本較低，損益兩平點下降至 2.69%。

截至去年底，富邦人壽 EV 為 5243 億元，較 2016 年底的 4636 億元、成長 13.1%，反映在富邦金控每股 EV 為 51.2 元，年成長達 13.1%。

富邦金表示，為充實資本，富邦人壽去年將未分配盈餘 135.37 億元轉增資發行新股 13.537 億股，使得股本較 2016 年成長 19.5%。以富邦人壽股數換算，2017 年底富邦人壽每股 EV 為 63.2 元，若排除富邦人壽為強化資本的盈餘轉增資影響，每股 EV 較 2016 年底成長 13.1%；反映在富邦金控每股 EV 為 51.2 元，年成長達 13.1%。

在精算評估價值 (AV) 方面，若計入未來 20 年新契約價值，富邦人壽 2017 年底的 AV 為 7762 億元，人壽每股 AV 為 93.5 元，換算金控每股 AV 為 75.8 元。

看好韓國退休金市場的成長潛力，今年 4 月富邦人壽董事會通過參與韓國現代人壽增資案，將提高持股比例至 62%，取得該公司控制權，並規劃更名為「富邦現代人壽」。本案待向台灣與韓國主管機關申請許可後，預定今年下半年完成增資。