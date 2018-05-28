中國電信(00728-HK)：5G主要應用在全新商業模式上

中國電信(00728-HK)於5月28日舉行股東周年大會，管理層於會後會見傳媒，5G仍然是關注點。

中國電信於5G的資本投入計劃如何？公司總裁兼首席運營官劉愛力表示，至今仍難以定論，因為有關5G的技術標準要待2018年下半年才發佈，屆時才清楚覆蓋的範圍、建設的基站數量等，不過現時看來或較預期為低。5G和4G也會互相協同應用，5G的投入，將主要應用在車聯網、工業互聯網等全新商業模式，這些方面的商業營運模式仍在探索中。

手機上網收入為中國電信收入增長火車頭。於2018年一季度，公司手機上網總流量環比保持強勁增長，達38.1%至2178KTB。中國電信執行副總裁高同慶分析，自2017年開始公同司的手機上網總流量便開始大幅上升，手機上網收入亦錄得33%升幅，主要原因是國家提出提速降費政策，營運商紛紛推出大流量套餐，釋放消費者能力需求，從而推動收入增長。這亦是企業責任，提升各行各業以至市民生活的信息文明應用。近期內地電信商紛紛降低上網套餐收費，價格戰再起波濤？劉愛力稱，其實自2017年1月起，大流量卡便開始推出市場，這亦是配合國家發展，價格戰可謂一年前已經展開。

中國電信亦大力推動新興業務發展，拓展物聯網業務，高同慶稱，將連接逾億的物體，還在探索物聯網下的應用和解決方案，將為公司未來提供很大的增長空間。

被問及中國電信會否回歸A股、劉愛力表示，這個事項相當複雜，不同企業有不同意義。而中國電信的市場位於國內，若在內地上市可以讓用戶分享公司發展成果；但也要看大市走勢，股價因素等。這方面公司高度關注並會作研究，暫時沒有決定。或者會先考慮公司旗下的二級子公司分拆上市，更好體現出二級子公司的價值。

而周年股東大會上，派息一直是股東關注點。有股東建議派發股息以人民幣收取，劉愛力回應透過港股通以人民幣購買中國電信股份的投資者，可以人民幣作股息支付；其他投資者以往是按港元支付；這是一個新的問題，需要作研究。

中國電信有參與投資的鐵塔公司，正推進上市計劃，有股東建議鐵塔上市後向股東派紅利。不過劉愛力認為，鐵塔上市能為公司帶來多少利潤？上市訂價在甚麼水平，現在也不清楚；此外還要考慮及公司的利潤表現，自由現金流狀況，對5G的資本投資等，才可決定對股東的分派，公司將保持好平衡，實行股東利益最大化。至於會否分紅，現在真的不知道，亦暫時沒有考慮。

除了派錢，也有股東為公司著想，節省開支。中國電信早上舉行周年股東會後，投票結果會於下午再次在股東會會場上發佈。有股東便建議，有關大會結果只需要在網上發佈，不用在會場宣讀，這樣可以節省酒店租場費用！劉愛力也認為這是個好建議。

亦有專業小股東建議，將主要作話音通訊用途的CDMA網絡退役，減低集團的維護費用。劉愛力回應於2018年底或2019年初，會開始將作2G用途的CDMA網絡退役，並降低資本開支。小股東也有真知灼見！

文：周燕芬

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