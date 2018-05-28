中信建投證券A股IPO獲准 發行股數將不超過4億股

過會近 1 個半月的中信建投證券 (6066-HK) 近日獲得 A 股 IPO 上市批文，正式登陸上交所主板市場，成為第 11 家 A+H 上市券商，發行股數將不超過 4 億股。

《證券時報》報導，從 2017 年 6 月 30 日被中國證監會受理到拿到 A 股 IPO 上市批文，中信建投證券 A 股 IPO 上市進程尚不足 1 年，進度頗快。

中信建投證券近年來經營業績優於行業平均水準，投行業務穩居行業前二名，其餘主營業務逐漸進軍行業前五名。

中信建投證券成為第 11 家「A+H」股上市券商。

目前共有 10 家券商已登陸 H 股和 A 股，分別是中信證券 (6030-HK)(600030-CN)、國泰君安證券 (2611-HK)(601211-CN)、華泰證券 (6886-HK)(601688-CN)、海通證券 (6837-HK)(600837-CN)、廣發證券 (1776-HK)(000776-CN)、招商證券 (6099-HK)(600999-CN)、銀河證券 (6881-HK)(601881-CN)、光大證券 (6178-HK)(601788-CN)、東方證券 (3958-HK)(600958-CN) 和中原證券 (1375-HK)(601375-CN)。

年報顯示，中信建投證券 2017 年實現營收為港幣 164.21 億元，位居「A+H」股上市券商第六位。

今 (28) 日截至上午 10:00，中信建投證券股價跌 1.38%，報港幣 6.41 元。