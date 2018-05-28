【港股解碼】國泰君安國際主席閻峰：警惕金融危機“十年週期”魔咒，腳踏實地量力而行

5月24日至25日，國泰君安國際2018投資高峰論壇在深圳盛大舉辦，此次論壇吸引了大量優質上市公司參與，以及逾三百位投資者出席，活動也為港股上市公司、活躍投資者及分析機構提供了一次深入交流的機會和對話的平臺。

國泰君安國際（01788-HK）主席兼行政總裁閻峰在24日論壇開幕儀式上發表致詞，對出席嘉賓、參會企業和投資者的到來表達了熱忱的歡迎。

國泰君安國際：架起溝通橋樑

談及近來一度霸佔市場焦點話題榜的中美貿易關係，閻峰表示，“中美貿易戰”在近期給市場帶來了很大的不確定性，而就在剛剛過去的幾天，中美雙方各自做出了“妥協”和“讓步”，達成了一定的默契。而隨著中興供應鏈的修復，市場情緒也有所緩和，投資者的資訊亦有所恢復。

閻峰的觀點認為，此次中美貿易戰一個重要的影響是，中國不僅沒有放棄高端製造業和創新科技，反而更加大了供給側改革的力度，加大在晶片等核心科技專案的研發和投入，從而從根本上改變了產業結構，推動了中國經濟長遠發展和可持續發展。

而這也為粵港澳大灣區的發展和定位指明了方向，與此同時，香港作為全球最重要、開放程度最高、投資額最大的資本市場之一，一直十分重視吸引內地高素質企業來港上市，港交所加快改革開放歡迎同股不同權的企業來港上市，也為創新科技企業融資和發展提供了重大的機遇。

閻峰在致辭中表示，作為香港中資券商行業的領導者，國泰君安國際希望借機會架起港股上市公司專業投資者及分析機構的溝通橋樑，起到撥雲見日的效果，使更多優質公司的投資價值得以傳遞給投資者，也希望通過此次論壇促進香港和內地金融市場一體化的程度提升，為香港資本市場可持續發展增添新的動力，也為粵港澳大灣區的建設奠定堅實經濟基礎。

在24日論壇開幕儀式後，閻峰也接受了媒體的採訪，介紹了國泰君安近來的發展情況，同時對獨角獸現象、中美貿易關係發展等各類問題發表了獨到見解。

未來將加大風險管理力度

回首國泰君安國際在香港發展也已有二十多年的歷史了，從1993年在香港設立辦事機構，到1995年開始於香港經營業務，再到2010年成功登錄港股主板上市，國泰君安國際是首家獲中國證監會批准通過IPO在港交所上市的中資券商經濟行。

回顧集團這段於香港上市及發展的歷史，閻峰感歎，當時也有很多類似的上市公司，當中大部分都是買殼的，而買殼上市和IPO不一樣：後者是先上市拿錢，買殼上市則是要花錢，而一般情況下比較優秀的企業才能在香港IPO上市。他表示，現在市場及投資者越來越重視IPO的標準了。

據閻峰介紹，國泰君安國際上市前後約9年時間里，年複合增長率大概在20%左右，且ROE一直保持在兩位數，公司一直追求的發展方向就是做優、做強及可持續發展。他表示，從整個公司開始到香港的歷史投資額3198萬港幣，到上市後發展至今淨資產達到110億元，集團已經做到在港同業中較好的水準。

隨著最近國內投資者到海外投資的熱潮不斷加劇，國泰君安國際也給客戶提供了一些相關服務。按閻峰的話來說，過去集團提供的服務還比較粗放，而現在推出的君弘財富管理的品牌，其專業客戶都是資產在100萬美元以上的，集團為他們提供一些融資上的便利和融資成本比較低廉的服務，同時也可以為投資者提供一些OTC的產品，即不光是股票交易，還提供一些債券及其他類型的資產組合型的產品，包括風險管理。他表示這項業務去年的成效非常顯著，集團今年也會加大給客戶提供風險管理和加大回報方面的力度。

警惕金融危機“十年週期”論，清理“有毒”資產

眾所周知，經濟是有週期性的。親身經歷了1997-1998年及2007-2008年兩度金融危機的閻峰，對經濟的“週期性”深有體會，他直言就金融週期來講，“十年週期”論可謂是魔咒一般的存在，而今年恰逢2018年，又一個週期的元年，因此他表示集團特別注意金融危機爆發的可能性。

基於此，在去年國泰君安國際就加大了力度清理自認屬較低質量資產的孖展業務。閻峰在去年初就提出，覺得中小型股票風險較大，所以停止了對中小股票的孖展業務；目前來看不但停止了業務，還清理了相關的資產，而且從今年往回看，去年清理的效果算得上非常好。

對此，閻峰表示，去年集團雖然取得了很好的業績，但最關鍵的還是把國泰君安國際的資產品質提高了。他還談及自身感覺到的所謂“有毒資產”，就是那些不產生現金流但占很多資產，一旦出現經濟危機很可能會給企業帶來很大損失的資產，並表示從自己的兩次金融危機經歷和所做研究來講，目前集團在這方面做得比較好。而在去年對“有毒”資產清理得比較好的基礎上，閻峰也預計今年國泰君安國際會有很好的發展。

中美貿易戰讓國家更警醒了：靠誰不如靠自己

對於近期高度關注的中美貿易關係的議題，閻峰就指，中美現階段在“貿易戰”中的“讓步”是雙向的。在他看來，中國進入WTO後積累了很多財富，也具備了更強大的能力，對外貿易中在有能力的情況下互相幫忙是應該的，但中國當然不會放棄核心技術上的研發和投入，譬如“中國2025”，這是國家戰略，不可能輕易放棄。

面對中美貿易摩擦問題，閻峰講到了“命運共同體”一詞，他指，美國人民某種層面上也是我們的“命運共同體”，兩國人民是友好的，所以這點來看貿易戰對雙方都不好：“其實雙方都想好，都不想不好”。

但總歸一句話，閻峰認為所謂的貿易戰起碼讓國家更警醒了，認識到自身的短板在哪。“在核心競爭力、核心技術方面，中國現在更加意識到了，就是依靠誰都不如靠自己，這點是最重要的。”

現在很多獨角獸估值都太高了：變成了“毒”角獸

從一開始就決定不做物理網點，只用網上交易來開展業務的國泰君安國際，目前來自內地的投資者交易占比大概已達到80%，對於投資者投資標的的選擇，閻峰分析到，過去很多投資者屬於炒作型投資，現在慢慢開始轉變成投資型的。他們會對將來的投資標的物進行篩選，現在炒得比較熱門的有像獨角獸那一類的公司，此外，在香港大眾比較關心的和健康相關的行業，包括醫藥、現在很熱的同股不同權企業、生物制藥以及教育行業等，在投資者中比較熱門。

但在這些熱門行業不斷湧現的同時，閻峰也敏銳地感覺到：要注意風險了。

他認為現在很多公司的估值感覺都太高了，尤其是獨角獸，他指獨角獸之所以估值高是因為它“獨”，是獨一無二的“獨”，但現在卻覺得很多獨角獸都是帶“毒”的：“坦白講真是估值太高了。”

不過他也表示，估值高只是一種感覺，所以也很難說。比如有的企業為什麼讓你PE投資七年你都願意投，有的人兩年就不願意投了？那是你對他期望值高，所以時間長也無所謂：“五年以後，十年以後，都希望成為騰訊，但騰訊只有一個。”

“互聯網思維有時候挺害人的”

由此又延伸到互聯網思維，閻峰一針見血地指出：互聯網思維有時候挺害人的。他表示，金融機構是風險管理機構，金融機構最核心的內容就是風險管理，所以不是什麼互聯網思維。而互聯網思維是做什麼的呢？是所謂的“低價通吃”，像馬雲阿裏那樣做到一家獨大，所以很多人抱著應用互聯網進入證券行業，將來再把證券行業全打“垮”的心態。對此，閻峰明確表達了他的質疑：不收費，沒有盈利，將來怎麼運轉？所以這打垮的最終會是他自己。

同樣的，面對“花樣百出”的行業現狀，閻峰直言現在很多所謂的PE投資、風險投資都走偏了，至於偏在什麼地方？那就是原本搞這些投資的都是有錢人，或者是拿出來的錢說白了沒有也無所謂。但現在變成是公共集資做PE投資，因此閻峰認為這方向已經偏了，而且絕對是有問題的。

經濟工作要腳踏實地、量力而行

歸根結底，在這喧囂浮躁的時代，企業發展還是需要正確觀念的引導，也需要沉澱，要正視風險，也要有決心去消除或杜絕風險。

對於金融行業防範風險的工作，閻峰表示經調研來看，近幾年國有企業存在好高騖遠、杠杆率很高的現象，即在好高騖遠的情況下一味追求做大，所以企業杠杆率很高。民營企業方面則是“自不量力”，也就是在資金本來就小的基礎上又不斷進行收購兼併，所以導致杠杆率也很高。

他指出，企業之所以出現這麼大的經營風險隱患，主要是因為普遍存在信譽缺失的問題。在他看來，在經濟工作中最主要的還是需量力而行、腳踏實地，把歷史存在的風險逐步消除。

作者：彭小留

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