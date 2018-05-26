玖龍紙業(02689-HK)逾13億購兩美國漿紙廠

玖龍紙業(02689-HK)公布，公司之全資附屬公司ND Paper LLC以1.75億美元(約13.74港元)收購分別位於美國緬因州及威斯康星州的漿紙廠，有關漿紙廠從事製造及分銷各類木漿、紙張及紙製包裝物料業務。

分別位於美國緬因州Rumford 及威斯康辛州 Biron，從事製造及分銷各類木漿、紙張及紙製包裝物料之業務。位於Rumford之漿紙廠為漿紙一體化工廠，營運三條合併年產能約為55萬噸之造紙生產線，生產單面塗布紙、銅板紙及塗布機械漿紙類產品。該漿紙廠之製漿合併年產能約為52萬噸，有兩條木漿生產線及一條漿板機，所生產之木漿包括短纖及長纖產品，其中約40萬噸乃供自用，其餘約12萬噸供於市場出售。

位於Biron之漿紙廠為漿紙一體化工廠，營運兩條合併年產能約為34萬噸之造紙生產線，生產塗布機械漿紙類產品。

兩廠於2017及2018年度除稅後溢利合共414.5萬及589.7萬美元，至今年3月底資產淨值6576萬美元。

玖龍紙業表示，收購事項預期將與公司現有原料採購及生產程序產生協同效益，是執行集團全球纖維採購及客戶策略之重要步驟。收購事項預期將與集團現有原料採購及生產程序產生協同效益。收購事項亦將讓集團得以令其製造基礎更趨多元化，並取得優質原木漿，預期收購後之業務模式將可為集團提供更可靠之材料供應及穩定的長遠發展。

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