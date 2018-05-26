《中國大數據獨角獸企業TOP20榜》今日發布

據人民網消息，5月26日，2018中國國際大數據產業博覽會在貴州拉開帷幕，讓基於大數據的技術創新和商業模式創新引發新一輪輿情關注。在此背景下，人民創投、人民網輿情數據中心聯合發布《中國大數據獨角獸企業TOP20榜》，推薦了大數據行業中的20家優秀獨角獸企業。

這是繼5月19日，人民創投、人民網輿情數據中心在「2018全球獨角獸企業高峰論壇」上聯合發布《中國獨角獸企業價值榜》和《中國瞪羚企業價值榜》後，針對獨角獸企業的又一次細分推薦。

推薦的20家大數據獨角獸企業業務涉及數據采集存儲、分析挖掘、流通服務、技術算法以及人工智能，分布於金融、安防、交通、物流、消費、教育、醫療等多個應用領域，如針對安防領域的商湯科技、服務於互聯網金融領域的同盾科技、「醫療大數據」平台醫渡雲等。

據介紹，榜單由專家評委結合輿情分析系統，從數據複雜度、分析技術、應用場景等角度考察企業的核心技術和創新能力，綜合投資價值、社會效應、市場前景和品牌感知等維度，對入圍企業進行評價。入圍企業標準為：估值在65億人民幣以上、創辦時間小於10年的公司，企業尚未獨立上市或被收購，非其他企業的全資企業，有公開的融資紀錄；企業具備較好的投資價值，特別是有較大的成長空間；企業在模式、技術等方面具備領先性，技術密集、創新驅動，能支持國家戰略或帶動新業態；企業業務積極正向，沒有被有關部門查處的重大違法紀錄，無重大負面或爭議性報道。

来源：证券时报APP

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