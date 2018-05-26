馬雲：創新是逼出來 非任務和資金堆出來

阿里巴巴集團董事局主席馬雲出席一個開幕禮時認為，在這個快速發展的時代，更要重視基礎科學的研究。創新是逼出來的，不是任務和資金堆出來的，任務和資金不可能堆出創新和科研成果。他又稱，未來10至20年，將有三大技術讓人類面臨挑戰，包括機器智能、IoT和區塊鏈。

對於區塊鏈，他認為區塊鏈不是泡沫，但今日的比特幣可能是泡沫。區塊鏈不是金礦，是打開數字金融金礦的一個巨大工具和應用，是數字時代隱私和安全的解決方案。

就機器智能而言，他認為，人類是有智慧的，動物是有本能的，機器是有智能的；不認同人工智能的概念，認為人類把自己看得太高，人類對自己大腦的了解還不到15%，反問我們怎麼讓機器像我們一樣思考。

對於IoT，他認為，IoT時代也根本沒有到來，今日的IoT僅是很多賣硬件或者賣軟件的人找個理由賣得更好而已。

馬雲指出，面對這三大技術，必須有高度充分的認識，特別是IoT對製造業的衝擊遠遠會超過想像。電商對零售的衝擊，很多零售行業沒做好準備，而這三大技術將對我們每個人的工作產生巨大的影響。

同時，馬雲強調了技術的重要性，指沒有技術就不可能有阿里巴巴，阿里巴巴的發展也充分享受了科技發展的紅利。

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