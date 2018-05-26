小米上市56員工變億萬富翁

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)
在8年前、小米還沒賣出一部智能手機的時候，最早的56名員工共計湊出1100萬美元(約4290萬令吉)投資了這家中國初創企業。普通員工掏出了積蓄並從父母那里借了錢。一名前台動用了自己的嫁妝。 今天，他們成了幸運的56人。小米是世界上最成功的智能手機製造商之一，正在籌備重磅的首次公開募股(IPO)交易。 他們在該公司的股份可能很快就價值10億至30億美元(約39億至117億令吉)，具體將取決於IPO情況。按該區間中點計算，相當於平均每人3600萬美元(約1.4億令吉)。 簡陋辦公樓里奮鬥這個偶然的決定始於像李偉星這樣的員工，這位前微軟公司工程師是小米的第12號僱員。 回想2010年時，為了把這家當時籍籍無名的手機製造商辦起來，小米員工每周七天地奮鬥在北京一個簡陋的辦公樓里。 在聽說雷軍和其他聯合創始人正在自己掏錢投資小米的一輪風險融資時，李偉星等人也想加入。 幫助創建了小米移動操作系統的李偉星，當時攢了約50萬元人民幣(約31.25萬令吉)。 小米總執行長雷軍3月在北京總部接受采訪時說，這些錢不夠買房的，所以李偉星問是否可以投資小米；不能只讓偉星投資，所以就讓大家都參與了。 來源：南洋商報