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上市公司派息踏入高峰期，加上套息交易出現拆倉潮，刺激港元匯價周五反彈，高見7.8428，為一個月以來新高。銀行界展望，六月的上市公司派息規模增至1,670億港元，以及預期美國加息，令港美息差再擴闊。港匯將面對好淡角力因素，預料即使金管局再入市，每次「接錢」規模較四至五月時減少。 外電引述渣打統計，五月的企業派息需求已高達800億港元。外資企業買港元派息，成為支持港匯反彈的因素，而且大型新股即將招股，亦會刺激短期利率上升，減少投資者的套息誘因。 據財資市場公會資料，港元隔夜拆息周五報0.19厘，同年期的港元及美元息差高達1.55厘。 光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文形容，近期的套息交易可謂「火中取栗」，大部分交易員趨審慎，成為隔夜套息交易拆倉活動的誘因，變相推升港元匯價，一般而言可刺激港匯反彈10至20點子，而周四及同五升幅，均高達數十點子，認為拆倉活動明顯。 金管入市規模料溫和 事實上，四月以來港匯徘徊7.85的弱方兌換水平，雖然投資者近月透過沽港元、買美元賺取息差，但港匯貼近7.85時，以隔夜盤進行套息的匯率風險相當大，一旦港元匯率顯著反彈，意味抵銷息差利潤之餘，其投資組合更可能陷入虧損。 華僑永亨銀行經濟師李若凡相信，交易員獲利離場屬短期因素，料六月初的港元拆息將回落，令套息交易重燃，港元有機會再邁向7.85弱方兌換證，以及金管局要再出手承接港元沽盤。 不過她補充，自金管局於四月中承接沽盤，銀行總結餘已大幅下降約40%至近1,000億港元，即使金管局再展開新一輪「接錢潮」，其規模亦會相對溫和，料銀行體系總結餘，在七月中之前，會徘徊於800億至1,000億港元水平。 美利率看升 刺激套息 星展香港經濟師謝家曦表示，目前港美息差幅度「頗大」，預計六月美國聯儲局加息時，息差將再度擴闊，市場將重現套息活動及金管局入市托港元。 銀行公會主席施穎茵表示，市場普遍預期美國於六月及九月加息，香港息口必定會跟隨美息上升，惟難以單一因素定斷香港的加息時機，香港何時加息要視乎銀行體系結餘、外圍因素及大型招股活動等其他因素影響。 來源：東方日報