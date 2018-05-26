【IPO追蹤】富豪汽車最快今秋港上市

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外電報道，吉利汽車(00175-HK)母企浙江吉利集團旗下的瑞典富豪汽車(Volvo)，傳最快今年秋天來港及於瑞典作兩地上市。 吉利汽車行政總裁桂生悅表示，鑑於富豪汽車的策略與吉利汽車無關，屬母公司浙江吉利層面的事宜，他並不了解富豪汽車的情況，因此不便作出評論。 至於吉汽會否參與富豪分拆，他指出，沒有想過相關問題，要待富豪真正上市，吉汽才考慮這問題。 吉汽：減車稅影響有限 近日內地下調進口汽車及零部件關稅，桂生悅認為，汽車銷售不可能全靠稅收及補貼，一定要靠自己產品，因此降低關稅及放寬外資與內地車企合資比例，有利維持車廠之間競爭的公平性。不過他強調，由於進口汽車與集團銷售的汽車檔次不同，故減稅對吉汽影響有限。 領克銷歐提振出口業務 他又指出，公司在美國暫時未有業務，目前在外銷售的品牌如領克(Lynk & Co.)等，主要面向歐洲地區，因此中美貿易戰對吉汽的影響不大。 他續稱，有信心今年可達成158萬台汽車銷售目標，隨着領克將在歐洲投產及在明年銷售，預計一向佔比不重的出口業務將錄得顯著增長。 來源：信報