銀保監會就商業銀行流動性風險管理辦法為你解疑惑

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中國銀行保險監督管理委員會有關部門負責人就《商業銀行流動性風險管理辦法》答記者問

為促進商業銀行提升流動性風險管理水平，維護銀行體系安全穩健運行，中國銀行保險監督管理委員會於近日發布了《商業銀行流動性風險管理辦法》(以下簡稱《流動性辦法》)，有關部門負責人就相關問題回答了記者提問。

一、《流動性辦法》修訂的背景是什麽？

答：2014年發布的《商業銀行流動性風險管理辦法(試行)》(以下簡稱《流動性辦法(試行)》)對加強商業銀行流動性風險管理，維護銀行體系安全穩健運行起到了積極作用。2015年9月，根據《商業銀行法》修訂進展，《流動性辦法(試行)》也進行了相應修訂，將存貸比由監管指標調整為監測指標。

近年來，隨著國內、國際經濟金融形勢變化，銀行業務經營出現新特點。《流動性辦法（試行）》只包括流動性比例和流動性覆蓋率兩項監管指標。其中，流動性覆蓋率僅適用於資產規模在2000億元(含)以上的銀行，資產規模小於2000億元的中小銀行缺乏有效的監管指標。此外，作為巴塞爾Ⅲ監管標準的重要組成部分，巴塞爾委員會於2014年推出了新版的凈穩定資金比例(NSFR)國際標準。因此，有必要結合我國商業銀行業務特點，借鑒國際監管改革成果，對流動性風險監管制度進行修訂。

二、修訂的主要內容有哪些？

答：此次修訂的主要內容包括：一是新引入三個量化指標。其中，凈穩定資金比例適用於資產規模在2000億元(含)以上的商業銀行，優質流動性資產充足率適用於資產規模小於2000億元的商業銀行，流動性匹配率適用於全部商業銀行。二是進一步完善流動性風險監測體系。對部分監測指標的計算方法進行了合理優化，強調其在風險管理和監管方面的運用。三是細化了流動性風險管理相關要求，如日間流動性風險管理、融資管理等。

三、三個新量化指標的監管要求是什麽？

答：一是凈穩定資金比例，等於可用的穩定資金除以所需的穩定資金，監管要求為不低於100%。該指標值越高，說明銀行穩定資金來源越充足，應對中長期資產負債結構性問題的能力越強。凈穩定資金比例風險敏感度較高，但計算較為覆雜，且與流動性覆蓋率共用部分概念。因此，采用與流動性覆蓋率相同的適用範圍，即適用於資產規模在2000億元(含)以上的商業銀行。

二是優質流動性資產充足率，等於優質流動性資產除以短期現金凈流出，監管要求為不低於100%。該指標值越高，說明銀行優質流動性資產儲備越充足，抵禦流動性風險的能力越強。該指標與流動性覆蓋率相比而言更加簡單、清晰，便於計算，較適合中小銀行的業務特征和監管需求，因此適用於資產規模小於2000億元的商業銀行。

三是流動性匹配率，等於加權資金來源除以加權資金運用，監管要求為不低於100%。該指標值越低，說明銀行以短期資金支持長期資產的問題越大，期限匹配程度越差。流動性匹配率計算較簡單、敏感度較高、容易監測，可對潛在錯配風險較大的銀行進行有效識別，適用於全部商業銀行。

四、如何差異化運用監管指標？

答：《流動性辦法》規定，資產規模在2000億元(含)以上的商業銀行適用流動性覆蓋率、凈穩定資金比例、流動性比例和流動性匹配率，資產規模小於2000億元的商業銀行適用優質流動性資產充足率、流動性比例和流動性匹配率。但部分資產規模小於2000億元的中小銀行已具備一定的精細化管理能力，且有意願采用相對覆雜的定量指標。為支持中小銀行提高管理水平，若其滿足相關條件，可適用流動性覆蓋率和凈穩定資金比例監管要求，不再適用優質流動性資產充足率監管要求。

五、《流動性辦法》的實施安排是怎樣的？



答：修訂後的《流動性辦法》於2018年7月1日起生效。為避免對銀行經營及金融市場產生較大影響，根據新監管指標的不同特點，合理安排實施時間。一是對優質流動性資產充足率采用分階段達標安排。商業銀行應分別於2018年底和2019年6月底前達到80%和100%。二是流動性匹配率暫作監測指標。自2020年1月1日起，流動性匹配率按照監管指標執行，在2020年前暫作為監測指標。三是對凈穩定資金比例不設置過渡期。考慮到該指標已具有較長的監測歷史，銀行較為熟悉，且人民銀行已將其納入宏觀審慎評估體系，因而不對其設置過渡期，即自2018年7月1日起執行。四是賦予資產規模新增到2000億元的銀行一定的緩沖期。考慮到銀行資產規模總體持續增長、但個別時期有所波動的情況，對於資產規模首次達到2000億元人民幣的商業銀行，在首次達到的當月仍可適用原監管指標。自次月起，無論資產規模是否繼續保持在2000億元以上，均應適用針對2000億元以上銀行的監管指標，即2020年前為流動性覆蓋率、凈穩定資金比例和流動性比例，2020年後為流動性覆蓋率、凈穩定資金比例、流動性比例和流動性匹配率。

責任編輯：楊群

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