香港置業: 本月至今10個新晉屋苑註冊量按月升近1成

香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處資料顯示，本月至今(截至5月24日)二手住宅註冊量錄得3,731宗，較4月同期的3,612宗增加約3.3%，當中傳統屋苑表現暫見失色，註冊量逆市報跌；反觀新晉屋苑則受捧，表現優於大市。

十大傳統屋苑註冊表現暫見落後大市

本月至今10大傳統屋苑錄得251宗註冊，較4月同期的261宗下跌約3.8%，跑輸大市；當中海怡半島錄得17宗註冊，較4月同期的29宗大跌約41.4%，跌幅居首；新都城錄得16宗註冊，較4月同期的24宗下跌約33.3%，跌幅居次；沙田第一城錄得21宗註冊，較4月同期的31宗下跌約32.3%，跌幅緊隨其後。

而本月至今註冊量最多的傳統屋苑為嘉湖山莊，錄得44宗註冊，較4月同期的39宗增加約12.8%；美孚新村及黃埔花園各以33宗註冊，同列次席，惟按月同期表現則迥異，分別下跌約13.2%及上升約22.2% 。

10個新晉屋苑中7個註冊量報升

至於新晉屋苑方面，本行選取的10個新晉屋苑本月至今錄得71宗註冊，較4月同期的65宗增加約9.2%，表現勝過十大傳統屋苑。當中報升屋苑多達7個，尤以溱岸8號增幅最凌厲，錄得5宗註冊，較4月同期的1宗急增4倍；而瓏門、銀湖．天峰、栢慧豪廷及現崇山註冊量按月同期各錄50%的增幅，表現亦不俗。

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