龍源電力(00916-HK)7月31日派息 劉金煥獲委任非執行董事

龍源電力(00916-HK)公告稱，公司將於2018年7月31日(星期二)支付予在2018年6月13日名列公司股東名冊的股東2017年度末期股息每股現金人民幣0.0918元(含稅)，合共約為人民幣737,611,000.00元。以人民幣向内資股股東支付，以港幣向H股股東支付，以人民幣向港股通H股股東支付。H股股息以港元實際派發的金額按股東周年大會當日前五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均基準匯率(即人民幣0.812832元兌1港元)計算，即每股現金股息為0.1129港元(含稅)。

此外，因王寶樂先生因已到退休年齡，已辭任公司非執行董事、董事會戰略委員會委員及董事會薪酬與考核委員會委員之職務，自2018年5月25日起生效。王寶樂先生確認，其與董事會之間併無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事宜須提請公司股東關註。

劉金煥先生獲委任為公司非執行董事，其任期自2018年5月25日起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。同時，劉先生亦獲委任為公司董事會戰略委員會委員和董事會薪酬與考核委員會委員之職務，任期與劉先生擔任非執行董事之任期相同。

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