中國出口跨境電商年交易額超6萬億

國内電商智庫電子商務研究中心近日發布《2017年度中國出口跨境電商發展報告》。在“一帶一路”倡議帶動下，2017年中國出口跨境電商交易規模為6.3萬億元，同比增長14.5%。商品品類主要分布在3C電子産品、服裝服飾、家居園藝、戶外用品、健康美容、鞋帽箱包、母嬰玩具、汽車配件、燈光照明等。

2017年中國出口跨境電商取得長足發展，在傳統外貿轉型升級的過程中扮演著愈加重要的角色，跨境電商佔進出口總值比例逐步提高。其中出口跨境電商網絡零售市場交易規模為1.2萬億元，同比增長21.2%。“去年出口跨境網絡零售市場繼續快速發展，行業規模越大，其對於産品供應鏈和物流的整合力度越強，能夠更加快速地提供品類豐富的商品、降低物流成本，這正是出口跨境電商最核心的優勢所在。”電子商務研究中心B2B與跨境電商部主任張周平介紹，從業務模式來看，B2B仍舊是當前業務的主導模式，但隨著互聯網、電子商務的發展以及産品質量和服務的提升，國外消費者對國内品牌的認可度逐步提高，網絡零售的佔比也在不斷提高。

去年中國出口跨境電商面向全球200餘個國家，70億消費者。主要目的國包括美國、俄羅斯、法國、英國、巴西等。

來源：北京日報

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