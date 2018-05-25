創指早盤單邊下行跌超1% 汽車零部件股掀漲停潮

今日早盤，創業板早盤單邊下行震蕩殺跌;截止午間收盤，滬指收報3152.35點，跌0.07%，成交942億;深成指收報10518.02點，跌0.44%，成交額1355億; 創業板收報1819.83點，跌1.01%，成交額490億。

從盤面上看，汽車零部件板塊上演漲停潮，躍嶺股份等多隻個股漲停，醫藥、白酒受到資金追捧，超級品牌、大飛機、次新股、軍工等板塊漲幅居前;國産軟件、芯片等國産替代板塊全線走弱，PPP概念股集體大跌，數字中國、集成電路、人臉識别、草甘膦、人工智能等板塊跌幅居前。

方正證券認為，一邊是國家為保匯，貨幣政策仍難釋放，一邊“大小非”要減持，A股二級市場流動性壓力增大。一緊一壓，當前流動性難以推動A股走出系統性行情，但A股肩負著穩股保匯的重任，又讓大盤難以形成趨勢性下跌，區間震蕩整理、時空轉換還是大盤運行主基調。短線大盤有望技術反抽，但反抽空間也有限，個股結構性行情為主。操作上，輕指數、重個股，逢低關註生物醫藥、國改、軍工及底部形態較好股，回避高價股及退市風險股。

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