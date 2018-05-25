重磅！五洲國際(01369-HK)洗倉式暴瀉85%後停牌

主要從事物業發展與投資及提供物業管理服務的五洲國際(01369-HK)與債券(05970-HK)今早暴瀉，股價低見0.054元，股份於11：25分停牌，停牌前報0.068元，暴瀉85%，成交激增至37.2億股，為近幾年罕見，涉資2.51億元。

五洲國際股價暴瀉，相信與《國際金融報》近日刊登了一篇名為「五洲國際和五豐演雙簧 多地配合玩「圈錢」遊戲」報道引發媒體大量關注有關係。五洲國際方面已作出回應指，《國際金融報》對五洲國際的該篇報道嚴重不實，極大地損害公司形象，五洲國際現正通過法律途徑進行維權，並通過企業官網發表《嚴正申明》。

五洲國際在網上刊登的回應全文如下：

2018年5月21日，《國際金融報》發布一篇名為《五洲國際和五豐演雙簧 多地配合玩「圈錢」遊戲》的文章(下稱「不實報道」)。此前，該報道已於5月18日、5月19日分別通過《國際金融報》所創辦的微信公眾號“地產深度報道”及網站上進行發布，對香港五洲國際集團有限公司進行惡意中傷，且多處違背事實，嚴重侵害了五洲國際集團之商譽，我公司表示將堅決采取法律手段維護企業名譽。

一、該報道導語部分多處使用「爛尾項目」、「騙局」等惡劣詞語定性，通過先入為主的方式誤導讀者和大眾認為項目及相關公司存在嚴重問題。文中通過煽情描述，意在博取大眾眼球，貶低五洲國際集團的企業聲譽。從不實報道行文敘述，可以看到作者及其團隊非專業商業地產人士，對商業運營規則毫不熟悉，僅為個人淺薄揣測分析，並毫無底線的加以誇大。

二、該不實報道試圖通過「五豐商貿股權關系示意圖」來為自證結論，實屬欺騙、虛構之舉。為此，我公司為正清白，將相關情況說明如下：

1、五洲國際集團下屬子公司通過股權投資僅佔江蘇五豐物流商貿投資有限公司5.13%的股權，僅屬商業投資行為，不存在報道中所指控股五豐公司及操控五豐項目等情形；

2、五洲國際集團從未派任何人員參與五豐公司的運營管理。

三、可以看到，上述不實報道作者在未經專業人士分析確認，且其法律知識欠缺的情況下便草率下定結論、顛倒黑白。在針對五豐公司事件進行虛假報道中，又故意抹黑香港五洲國際集團有限公司，缺乏作為媒體人最基本的職業素養，實屬欺騙讀者、博取眼球之惡劣行徑。對此誹謗行為，我公司已決定通過法律途徑維護自身權益，並保留向公安部門報案追究作者刑事責任的權利。



香港五洲國際集團有限公司

2018年5月23日

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