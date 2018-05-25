涉圈錢醜聞 港股五洲國際早盤暴跌85%

週五 (25 日) 港股早盤，五洲國際大跌近 85%，盤中更低見每股 0.075 港幣，為港股今日表現最差之個股。

近日陸媒《人民網》旗下的《國際金融報》撰寫了一篇標題為《五洲國際和五豐演雙簧，多地配合玩「圈錢」遊戲》之文章，指出五洲國際和五豐商貿在無錫、昆山、盱眙等地圈錢，受害者無數。

《國際金融報》指稱，五豐商貿在江蘇捲款了 2.05 億人民幣後，公司人員即消失無蹤，之後五洲國際現身表態願意處理，577 位受害人原以為能得以解決，但沒想到五洲國際表示，因與當地政府協商未果，去意甚堅，故受害人無法拿回資金。

而上述同樣惡意捲款而逃的狀況，《國際金融報》表示，事實上五豐商貿與五豐國際也曾經在昆山使用過相同手法，共有 5700 位受害者受害，金額高達 15 億人民幣。

《國際金融報》表示，透過工商登記資訊發現，無論是股權持分還是管理階層，五洲國際和五豐物流這兩間公司都是自家人，透過交叉持股比對後發現，五豐商貿即是五洲國際間接持股的子公司。

五洲國際的股價並不高，是港股裡面體質極差的雞蛋水餃股，但是《國際金融報》進一步拆解五洲國的股權結構來看，發現五洲國際的股東是融創中國董事長孫宏斌的胞弟孫宏兵，是五洲國際的第二大股東，持股比例高達 18.77%。

週五 (25 日) 上午，五洲國際則發表聲明反駁《國際金融報》所載之報導全然不實，該公司將採取法律行動，維護公司商譽。