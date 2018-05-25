【港股解碼】針對京東茅台售假，窺探電商平台背後的潛在漏洞

國酒茅台一直都是品質、身份、中國釀酒文化的代表。近日，一直視品牌聲譽爲生命的茅台因合作銷售平台——京東售假而上了熱搜，引得“吃瓜群衆”紛紛圍觀茅台和京東就此事如何解決。

事件起因

5月9日，有網友在“醬香白酒百度吧”爆料，通過平安旗下壹錢包APP下單、京東發貨的43度飛天茅台是假貨，出問題的茅台就多集中在山東地區。5月14日，疑似購買假茅台的多名消費者以及茅台打假工作人員到濟南市工商局進行鑒定，根據貴州茅台股份有限公司出具的鑒定報告顯示，客戶送檢的樣品的確不是他們所出，是假貨無疑。

針對售假酒事件，京東第一時間發布聲明，稱貨品在運輸過程中有被調包，京東將與供貨商北京糖業煙酒集團京酒銷售有限公司聯合報警。

5月16日，京東再次發布聲明，稱京東將針對該批次商品啓動先行賠付，足額全額退款並進行十倍補償，並將設立專人專線，對涉及用戶進行一對一回訪，建立快速處理通道，保障客戶權益不受損失。

根據最新消息，劉強東已經安排京東高層訪問茅台共同解決此事。

兜售假酒，電商平台的應如何填補假貨漏洞

針對此次京東售假茅台酒事件，茅台毫不猶豫的選擇相信京東。茅台董事長李保芳說，“作爲戰略合作方，茅台期待並相信京東能查清事件真相，讓消費者恢複信任。”

不過就事論事，消費者從京東自營商店買來的假茅台酒是事實無疑，有貴州茅台有限公司提供的質檢報告爲證，假酒從何而來，是出自茅台原廠還是出自電商平台，這些都不是消費者該追問的，而是由茅台和京東來思考。

令京東值得深思的是，不單單“假一賠十”的方式處理售假事件，而是日後如何堵塞漏洞，杜絕此類事件的發生，維護消費者的合法權益和品牌商的榮譽。

京東針對此次假酒事件發布應對策略：全面優化商品入庫流程，立即聯動供應商開展第三方物流的資質審核。這一措施似乎並沒有什麽實質性的效果，不足以減少甚至杜絕假貨事件的發生。

不僅僅是京東，其他電商平台也存在售假漏洞。針對這種情況建議電商平台應對所售商品全程監管，容易出現問題的流程進行重點監管；甚至成立打假辦公室，主動出擊，接受各類舉報。

如今，電商平台成爲消費者日常購物的重要渠道，如何杜絕假貨的“盛行”已經越來越重要。

作者：劉玲玲

編輯：夏雨辰

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