據大連日報5月25日消息，在限購已見成效基礎上，大連市房地産市場調控政策再加碼。昨日，記者從市國土資源和房屋局獲悉，為抑制房地産開發土地出讓溢價異常，大連市出台兩項土地市場新政。同時，為了鞏固限購等房地産市場調控政策的效果，約談房企和中介機構，穩定房價，並將嚴懲散布限購謠言者。

為加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度，大連市出台《關於調整租賃住房配建範圍和比例的意見》，調整配建租賃住房政策，由市内四區擴大到主城區和部分新市區，市内四區配建比例均提高5%，人才聚集、租賃需求旺盛的高新區配建比例最高為30%，保障租賃房源供給。具體如下：中山區、沙河口區、西崗區配建比例為10%。甘井子區地鐵站周邊半徑2公里範圍内房地産開發項目，按照15%比例配建租賃住房，其他區域按5%比例配建。高新區房地産開發項目根據區域需求情況，按照5%～30%比例配建租賃住房。金普新區成熟區(原金州主城區和開發區建成區)按10%比例配建租賃住房。其他區市縣、先導區根據本地區租賃住房市場需求情況自行安排配建工作，到2020年配建比例達到5%以上。

同時，為避免出現“地王”，大連市出台了《關於調整大連市市内四區住宅用地挂牌交易措施的建議》，確定抑制房地産開發土地出讓溢價異常的調控機制，將土地溢價率最高上限設定為70%，達到上限後，競配建租賃住房面積，起競建築面積為60平方米，增幅為60平方米的整數倍。採取該項措施可避免出現高溢價宗地和“地王”，防止“面粉”價格高於“面包”價格，同時符合國家房地産調控政策和土地市場發展要求，有利於培育租賃市場發展。根據大連市對土地交易市場的研判，防止出現高溢價率，5月14日及時叫停了可能出現溢價過高的大橡塑地塊招拍掛，將按照上述土地招拍掛限制高溢價調控措施，重新調整出讓方案。

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