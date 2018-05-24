〈新興市場能抄底？〉美股科技股太貴嗎？分析師正瞄準新興市場

在美股經歷了十年的大多頭之後，投資者可能會懷疑，美股科技類股的牛市是否可能開始出現轉向。

一些投資人認為，像亞馬遜 (AMZN-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 等過去美股大漲的領頭羊，估值已經有點過高，並且美股普遍股價也被視為高估狀態。同時，監管問題似乎也將在未來幾年內更加嚴重。

根據 Pictet 資產管理公司的數據，雖然美股科技類股仍可能繼續攀升，但估計將不會由所謂的 FAANG 股繼續領跑，反而可能轉由新興市場科技股來做帶動。

安本標準投資 Aberdeen Standard Investments 全球股票主管 Devan Kaloo 表示， MSCI 新興市場指數的結構已發生了重大轉變：資訊科技類股佔比已高高達 27.8%，對比 2010 年時僅為 12.9%；當時的能源股佔比為 14.3%，而如今卻減半。

Kaloo 提道，對於新興市場來說，這是一個轉機性的變化，因為這顯示新興市場對大宗商品價格的依賴性降低。Pictet 認為，未開發的新興市場資產類別可能在未來 5 年內成為表現最好的地區。

Pictet 預期，今年前沿市場和亞洲新興市場股票報酬率為 10%，而新興市場報酬率則為 9.7%，而新興市場本幣計價的債券，也可能成為固定收益資產報酬率最高的類別。

據 Pictet 高級多資產策略師 Supriya Menon 的數據顯示，儘管迄今為止表現並不理想，因為在過去五年中道瓊科技股共大漲了 135%，同期美元計價的 MSCI 新興市場科技指數則上漲 94%，明顯漲幅落後給道瓊的大型科技集團。

Menon 認為，新興市場科技股與已開發市場科技股相比，便宜了近 25%。她偏好如中概股的阿里巴巴 (BABA-US)、港股掛牌的騰訊 (0700-HK)，及阿根廷的 MercadoLibre (MELI-US)。

Morningstar 經理人 James Thomson 則表示，隨著中國民眾無現金社會的趨勢越來越普及，投資人也值得考慮投資「行動支付」概念的新興市場股票。