德銀將再精簡人力？傳計劃擴大裁員至1萬人

一位知情人士週三 (23 日) 表示，作為降低成本的部分計劃，德意志銀行 Deutsche Bank (DB-US) 計劃擴大裁員至總規模 1 萬人，達到德銀全球雇員總數的十分之一。

全球擁有 9.7 萬名員工的德意志銀行，早在 2015 年時，就預計 5 年內裁員 9000 人，去年底已裁了 4000 名員工。

《華爾街日報》週三 (23 日) 報導，據消息人士指出，德銀正打算展延裁員計劃至 2019 年。《彭博》報導，德意志並計劃退出全球多個證券市場，同時大量的退出美國市場，尤其是美國的證券業務、債券業務和對沖基金業務。

德意志銀行在連續 3 年的虧損後，上個月突然進行了一次管理層重組，並稱這是為了縮減全球投資銀行業務，並重新關注歐洲及本國市場所作的經營調整。

德意志銀行董事長 Paul Achleitner 上個月突然更換了當時的執行長 John Cryan，目前執行長為 Christian Sewing。而德意志股價今年來已跌幅近 31%，週三收盤下跌 0.69% 來到 12.88 美元。

德意志銀行股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

信用評級機構標準普爾 Standar & Poor 預計將在本月底之前表明是否下修德意志銀行之評級，目前德銀的評級在「信用觀察」名單內。