搶先惠譽一步？標普或成為首個在中國獨立營運的國際評級機構

全球三大評級機構都希望進入中國獨立營運。目前看來，標普或成為首家在華成立獨立信用評級公司的機構，領先惠譽和穆迪。

據華爾街日報，金融資訊巨頭標普全球公司周三稱，已向中國政府遞交了在華成立一個獨立信用評級公司的計劃，將其信用評級業務引入全球最大債券市場之一的中國。

標普全球的發言人表示，去年簽訂的一項貿易協議使中國市場向美國評級公司打開了大門，標普正在就上述計劃與監管部門進行磋商。

全球三大信用評級公司穆迪公司、標普和惠譽國際評級長期以來一直渴望進入中公債券市場。

目前，標準普爾與上海新世紀資信評估投資服務有限公司建立了合作夥伴關係，主要為技術和培訓提供幫助。標準普爾表示將停止這種合作關係。

今年初，惠譽退出了在中國的合資企業，將其所持有的在華合資公司聯合資信 49% 的股權出售給新加坡主權財富基金新加坡政府投資公司。市場一度預計，惠譽將成為首個在華獨立營運的大型國際評級機構。

穆迪在中國持有北京中誠信國際信用評級公司的股份。2006 年，中誠信與穆迪簽訂協議，出讓中誠信國際信用評級有限公司 49% 的股權。華爾街日報援引穆迪一位發言人的評論稱，穆迪正在分析可供選擇的方案。

與中國的關係不穩定，也是三大國際評級機構進軍中國的主要障礙之一。

去年，標準普爾曾將中國的信用評級從 AA - 下調到 A+，表示中國經濟強勁增長的動力是高額借貸，預計這種借貸將持續。這樣下去，可能會讓中國處理潛金融衝擊的能力受到損害，並可能帶來更長期的增長問題。

在標準普爾和穆迪等國際評級機構下調了對中國主權債務評級後，其與中國的關係變得不那麼穩定，並讓市場一度對評級公司未來拓展其在華業務的前景表示懷疑。