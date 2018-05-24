川普對進口車開刀！美商務部以國安為由發動調查 日韓車廠應聲大跌

美國商務部週三 (23 日) 晚間發出聲明，將基於「國家安全」針對進口汽車展開調查。

眼下美國正與連同盟友在內的其他國家因關稅或威脅徵收關稅等事情不斷發生貿易摩擦，各國向世貿組織 (WTO) 控訴美國的案件層出不窮。

這項特別調查法源依據為美國「1962 年貿易擴張法」（Trade Expansion Act of 1962）第 232 條，若是發現有危害國家安全的情事，則可施以緊急貿易制裁。

美國主要與日本、德國和南韓等傳統友好國家進行汽車進出口貿易。位於美國的車廠和汽車零件廠也會在墨西哥和加拿大製造產品接著進口到美國。

瑞信資訊長 John Woods 表示，「我猜想這與墨西哥和加拿大會有多大關連，我想其中應該有一些手段在裡面。」他意指，這是美國為了與他們談判北美自由貿易協定 (NAFTA) 時可以施壓這些國家。

日韓股受挫

在紐約掛牌的豐田汽車 (Toyota Motor) (TM-US) 盤後因該消息而走跌近 3%。

東京交易所方面，早已因日圓走強而承受壓力的日本車廠也因而走跌，豐田和本田汽車股價均下跌 2% 以上，三菱汽車和馬自達汽車更受重創，跌幅超過 4%。

南韓車廠股價週四廣泛走跌，現代汽車下跌 2%、起亞汽車挫逾 4%。

削弱內部經濟

商務部長 Wilbur Ross 聲明指出，「有證據顯示，十多年來，海外進口車已經吞噬了我們國內的汽車產業。」

美國商務部公告稱，這項調查「將考慮國內汽車和汽車零件生產下滑是否會削弱美國的內部經濟，包括潛在地減少車輛相關產業中，如燃料電池、電動機和儲存、先進製造工程以及其他尖端技術的研究開發工作與技術人員就業機會。」

根據商務部的聲明，進口乘坐車占美國乘坐車銷售量的 48%，較 20 年前 32% 的占比提升，但「機動車輛產業的就業機會卻下降 22%。」

在商務部宣布前一刻，白宮也發表聲明，稱川普總統已要求 Ross 進行此項調查。

「諸如汽車和汽車零件等核心產業對我們國家的強盛非常關鍵。」白宮聲明稿指出。

商務部長 Ross 已發給國防部長 James Mattis 知會其此項調查。