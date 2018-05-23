換iPhone？別想了 Fed：41%美國民眾連400美元現金都沒有

美國聯準會 (Fed) 最新的「美國家庭幸福年度報告」已經出爐。

幾個亮點包括：

浮動薪資之美國民眾，有三分之一 (佔所有成年人 10%) 在過去一年中至少一次無法輕鬆的給付帳單。

統計 2017 年全年，超過四分之三的美國白人財務狀況還算良好，但不到三分之二的黑人和西班牙裔人，其實財務狀況壓力沉重。

超過 25% 的 25 歲至 29 歲美國民眾，及超過 10% 的 30 歲以上美國民眾，與父母同住。

20 歲以上美國民眾，有超過 40% 向提供父母經濟援助。

30 歲以下的美國民眾中，低於 25% (佔所有成年人的 10%) 都從非住宿成員中獲得某種經濟援助。

中高收入人士有 80% 對生活質量感到滿意，相對於中低收入戶的 60%。

低收入租戶中有 70% 每月收入的 30% 以上用於租金。

而 Fed 在該份報告年度調查裡表示，隨著美國經濟近十年來的擴張，也給予了民眾一致性的財務狀況改善，在超過 12,000 名受訪者中，74% 表示他們的 2017 年「過得還不錯」，較去年的報告增加了 4%，也比 2013 年首次調查的數據高出了 10%。相同的，與 5 年前相比，只有約 7% 民眾提出財務困難，較 2013 年的 13% 下滑。

按收入劃分，美國人中年薪低於 40,000 美元 (大約美國人口一半) 只有 56% 提道生活「過得不錯」。這也意味著 44% 的美國中、低收入戶，在財務方面過得不盡理想。

生活過得好嗎？ / 圖：Fed

你覺得美國經濟好嗎？

在 Fed 該份訪問調查中，大多數民眾認為美國的整體經濟不佳，但大多數受訪者認為區域性經濟還不錯。

Fed 調查詢問民眾對於經濟的感覺如何 / 圖：Fed

在收入方面，大約一半的受訪者年薪在 4 萬美元以下。

收入分布圖 / 圖：Fed

同時，年前族群似乎主要收入來源來自於薪資，而長者似乎利息、股利、租金收入、及退休金佔的收入比例較大。

收入來源 / 圖：Fed

在給予經濟援助方面，年齡越大似乎救助別人比例越多，相反的，年齡越小，受別人資助的比例較多。

經濟援助 / 圖：Fed

高薪工作還是穩定工作？

在選擇工作方面，男性似乎比女性更願意賭高薪，但較不穩定的工作。

高薪與穩定工作的選擇 / 圖：Fed

同時，超過 30 歲的民眾也似乎較偏向於穩定的工作。

高薪與穩定性 / 圖：Fed

其中，全職工作似乎加薪的機率也比較高。

全職與加薪率 / 圖：Fed

債務

在過去美國經濟復甦接近 9 年的時間裡，2017 年有 41% 的成年人無法承擔意料之外的 400 美元額外開支，雖然比去年的 44% 有所下降，但仍是令人憂心。

可用現金來填補 400 美元的及時費用 / 圖：Fed

在 Fed 本次的受訪者裡，大約有 22% 的美國民眾，當月帳單仍尚未全額繳清，其中負債最高的項目就是信用卡債。

無法給付所有費用 / 圖：Fed

進一幣統計受訪者們的負債狀況，在過去一年之內，共只有 45% 的受訪者有能力全部繳清，有高達 27% 絕大部份帳單金額無法完全繳清，只能分期付款。

過去 12 個月內是否有未完全給付帳單？ / 圖：Fed

醫療費用

身為台灣人 (或日本人、新加坡人) 有健保實在是個幸福的事。據 Fed 數據顯示，2017 年美國人醫療費用攀升，有近 27% 民眾因費用問題而避免就醫。

因價格而未開銷的醫療費用 / 圖：Fed

進一步分拆美國民眾的醫療費用細項觀察，牙醫則是在所有醫療項目中，最容易成為民眾避免財務負擔而遭到省略的醫療項目。