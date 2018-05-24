Uber稱Q1營收年增67% 新收購要約估值公司62億美元  

Uber (優步) 公布第一季營收成長強勁且虧損減少，同時宣布接到現有投資者與新投資者對其的收購要約，估價公司 620 億美元。

Uber 稱其第一季營收淨額 25 億美元，年增 67%，銷售毛額 113 億美元，年增 55%。

調整後 EBITDA 虧損較去年同期縮減 49%，自 5.97 億美元降至 3.04 億美元。調整後淨損 5.77 億美元，較過去 4 季的淨損收斂。該數據不含第一季出售東南亞業務給同業 Grab 以及與俄國 Yandex 業務合併後的收益 30 億美元。

Uber 也公布收到新的收購要約，而且比去年晚期軟銀提出的收購要約估價更高。

Uber 計畫以每股 40 美元出售 4 億美元至 6 億美元股票給現行投資者 Altimeter 和 TPG 與新投資者 Coatue，此範圍意味著公司估值約莫 620 億美元，高於去年軟銀收購邀約估值的 480 億美元，但仍較 2016 年 6 月時的公司估值低。軟銀目前持有 Uber 15% 股權。

公司估值提升反映出股票價值上升以及在外流通股數增加。

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi (圖：AFP)

以私有公司來說，Uber 不必公布財報，但最近幾季 Uber 開始公布這些數據 (但其財報未經審計)，因為自執行長 Dara Khosrowshahi 去年稍晚接手公司以來，Uber 一直在努力改善其形象和財務。

第一季的財務表現優於 Uber 公司內部的預期，因此 Dara Khosrowshahi 稱公司不打算放緩計畫，也將持續在各種業務單位進行重大投資。

「有鑑於我們眼前的商機龐大，並考量我們想將 Uber 打造成真正行動平台的願景，我們今年計畫更加積極的再投資，無論是核心業務或者像全球的 Uber Eats 這樣的大賭注。」