美國就業緊俏的秘密？共享經濟勞工大增 Uber時薪超低

在 2008 金融危機後不久，所謂的「分享經濟」如 Airbnb、Uber、TaskRabbit 等平台聘請了一系列臨時工，解決了不少美國勞工的失業問題，但雖然美國勞工統計局 (BLS) 難以計算獨立承包商和臨時工的數量，但外媒《Intuit》認為，「零時」工人約佔整體勞動力的 34%，更可能在未來幾年增至 43%。

來自經濟政策研究所 (Economic Policy Institute，EPI) 的最新數據揭開了一個令人震驚的顯示，那就是 Uber 司機的平均收入遠遠低於美國大多數城市。EPI 為總部位於華盛頓特區的非營利智庫，負責研究經濟政策。

《EPI》數據顯示，Uber 駕駛員報酬在扣除費用和開支後每小時約為 11.77 美元薪資，扣除社會保障及醫療保險稅後每小時為 10.87 美元。真實的員工定期獲得工資平均為每小時 9.21 美元。

換句話說，在 Uber 扣除每次旅行的佣金及預訂費用、扣除州及聯邦稅後、優步司機每小時帶回家 9.21 美元。這使 Uber 駕駛員的生產率低於美國 90% 的工資。Uber 司機每小時工資低於 20 個主要城市的 13 個的強制性最低工資。如下圖所示。

Uber 時薪非常低 / 圖：EPI

撰寫該報告的前 EPI 總裁、勞工經濟學家 Lawrence Mishel 提道，「大多數 Uber 司機不會把此工作作為其主要收入來源後，我便一直懷疑 Uber 或分享經濟是 “工作” 的未來」。

分享經濟不但對參與工作的薪資造成負面影響，也同時影響了其他行業，過去幾個月裡，紐約出租車司機出現了第 4 起自殺案例。Mishel 指出，分享經濟的作用通常被誇大，並且表示「沒有任何理由說分享經濟是經濟趨勢的主要驅動力」，而「分享經濟」只佔就業整體的 0.21% 市場份額。

Uber 時薪計算 / 圖：EPI

注：自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。 自殺防治安心專線 0800-788-998 (請幫幫，救救我)