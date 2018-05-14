趁勁敵Uber喊卡 中國滴滴獲加州自駕車測試許可

中國最大叫車平台滴滴出行 (Didi Chuxing) 獲得美國加州許可，可在當地進行自駕車測試。

根據加州汽車部網站，該公司獲許可在 5 月 10 日前於該州進行自動駕駛車的測試。

《CNBC》報導此一消息，但滴滴公司並未立即做出回應。

滴滴在 2016 年買下競爭對手 Uber 的中國單位，也是一家希望能搶贏矽谷科技巨頭的中國公司之一。

中國網路公司百度 2016 年也取得核准，可在該州測試無人駕駛車，該公司也在舊金山成立一家 AI 技術的研究中心。

根據報導，中國的阿里巴巴和騰訊也曾提出計畫測試無人駕駛車。

但是，科技大廠推出無人駕駛車的野心也因為一些嚴重車禍事件而面臨社會高度關切。

今年 3 月下旬亞利桑納州發生一起 Uber 自駕車撞死一名 49 歲婦人的車禍事件後，導致 Uber 全美自駕車測試行動緊急喊停。本月 9 日，Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 表示，Uber 自動駕駛車隊會在「幾個月內」恢復測試。

另外，電動車廠特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 也發生多起與自動駕駛車有關的車禍事件。

滴滴擴大海外版圖

透過投資以及與競爭對手合作的方式，滴滴已經將業務擴展全球。

今年稍早，滴滴取得巴西計程車初創公司 99 Taxi 的控制權，也與其他新興公司合作，例如位於愛沙尼亞的 Taxify 公司和位於 UAE 杜拜的 Careem 公司。

上個月，滴滴首次跨出中國直接進軍墨西哥，據報導，該公司目前正在商議上市，可能價值達 700 億美元至 800 億美元。