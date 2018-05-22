攜手走向創業新天地！兩岸青年共同創想未來

【5 月 22 日台北訊】

展望未來三到五年，兩岸年輕世代將有哪些合作機遇？上海等一線城市創業基地，又能夠為創業者們，提供哪些協助與支持？各種創業大賽，將會為年輕創業者們，創造哪些新價值？皆是如今兩岸青年交流的焦點話題，也是今日由 17 創聯盟主辦的「青年創想未來」座談會上，各界領袖聚焦討論的核心議題。

17 創聯盟董事長林子凱、上海市金山區委常委張恂、兩岸暨跨境創新創業交流協會理事長簡榮宗、中經合創投合夥人陳儀雪、騰訊國際業務部台灣區協理林芳璟、微博暨新浪台灣總經理李蓓芬、上海新金山工業投資發展有限公司副總經理董極、寓意科技執行長施政源、上海金山中小企業創新育成中心副主任湯嘉恆、TeSA 台灣電子商務聯誼會電商大學事業群副總周振驊，都擔任致詞嘉賓，分析兩岸創業服務與創業環境優勢。

17 創聯盟董事長林子凱表示，「有些事情現在不做，以後就永遠不會做了！」每個人在人生中，可能都曾擁有過夢想，並想要予以實踐，但卻苦於找不到方法與機會。17 創聯盟和上海金山共同舉辦上海海峽兩岸青年創業大賽，就是給大家實踐理想與機會的平台，讓年輕人勇敢追求夢想、踏出舒適圈，將未來掌握在自己手上。

上海市金山區委常委張恂強調，上海（金山）海峽兩岸青年創業基地提供良好的環境與氛圍，來幫助創業者，大家一起互相交流，在創業之路相對會多一些正向成長、少一點走錯路的可能。今年是金山舉辦第三屆青年創業大賽，前兩屆不僅吸引三千多位青年參與，還徵集超過九百個項目，可以說是相當成功，各界都非常期待第三季的參賽者，會擦出更燦爛的火花。

寓意科技執行長施政源，以自己在兩岸發展的經驗舉例說， IT 產業並不像傳統銷售的運行方式，而是需要「人多」。因為只要人多、數據多，加上自動化，效率自然能提升。

長期輔導創業團隊，上海金山中小企業創新育成中心副主任湯嘉恆認為，啟動基金、團隊的準備及產品服務是兩岸創業最主要成功的三要素，尤其是上海金山中小企業創新育成中心的全產業鏈環境下，搭載快速型發展的多樣化企業，與創業家一同創造創客空間。

兩岸暨跨境創新創業交流協會理事長簡榮宗分析，台灣創業者相對較辛苦，除了經濟成長條件沒有以前好之外，市場也不夠大，所以走出去絕對是台灣團隊必然的選擇結果！資訊、資金、資源，往往是創業團隊最缺乏的三項要素，兩岸暨跨境創新創業交流協會也正積極幫助大家找到適合的合作夥伴，讓更多團隊與國際接軌。

中經合創投合夥人陳儀雪認為，台灣創業青年要懂得善用自身的優勢，找到對的資源和合作夥伴。當創業者心中有一把火，很想要把它燒起來，就代表你擁有創業家的特點，所以別再猶豫，勇敢踏出去，並將心中的想法付諸實行。

騰訊國際業務部台灣區協理林芳璟舉例，六年前騰訊到台灣來，那時她發現公司最多的就是「錢」，但她也了解到，資本不完全是創業最重要的東西，其實法規、人才、流量、資源才是創業家需要的！

微博暨新浪台灣總經理李蓓芬指出，過去的創業家較重視「應用服務」，現在的創業者著重於「內容創新」，但不論如何，最重要的就是走出台灣、放眼全球，「這是一個打群架的時代，大家要一同攜手合作創造新時代。」

TeSA 台灣電子商務聯誼會電商大學事業群副總周振驊認為，台灣市場密度高，很容易進入，但很難擴張。如果青創者願意到上海發展，在同文同種的前提下，各方面都能有加乘效果。

上海海峽兩岸青年創業大賽是首個由滬台聯袂舉辦，海內外青年共同參與的創業大賽，舉辦至今已是第三屆。首屆賽事於 2016 年吸引了兩岸 431 支團隊，超過 1500 名青年報名參與，決賽在台北松山文創園區順利舉辦。

去年第二屆大賽，共有 475 個團隊報名，其中大陸團隊 210 個，台灣團隊 192 個，另有 73 個海外團隊。參賽項目涉及生命健康、互聯網 +、物聯網 IOT、文化創意等產業領域，極具市場開發潛力與活力。例如 ZETA 低功耗物聯網、鹵豆自動煮麵機、Vulcan 觸覺力回饋數據手套、奈米自然屋、寵愛指機、望秦精釀工坊等，共有 30 多個團隊已已經進駐上海（金山）海峽兩岸青年創業基地。

上海新金山工業投資發展有限公司副總經理董極強調，「創意點亮夢想，創業改變未來」是大賽最核心的理念與口號，第三屆的上海海峽兩岸青年創業大賽將再接再厲，期待看到更多創業團隊的亮眼表現。

第三屆大賽在傳承歷屆賽制的基礎上，增加香港賽區，力求有更多青創團隊和新創企業報名參賽。大賽報名方式，請上官網（js.nutsbp.com），並請關注 Facebook 粉絲專頁「上海金山海峽兩岸青年創業基地」。