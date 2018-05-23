【港股解碼】收購擴張頻亮劍，遠大醫藥的最大底氣還是業績牛

23日早間，港股製藥公司遠大醫藥（00512-HK）發布自願性公告，宣佈公司連同CDH Genetech擬參與要約，以方案安排方式收購一間澳洲證券交易所上市的環球生物科學公司Sirtex 100%股份，並擬據此提供收購事項的49%股本資金約27.96億元（港元，下同）。當然，遠大醫藥表示，公司此次參與要約收購是受限於與CDH Genetech就最終文件達成共識。

作為港股市場醫藥板塊中主要經營心腦血管及五官科治療領域醫藥及器械產品的遠大醫藥，和許多立志將業務做大做強的同業一樣，近年來通過收購、合作等進行的擴張舉動也是不少。這或許和遠大醫藥當前的發展策略有關，那就是：通過內部研發和外部收購以擴充其主要產品組合，並通過有效的資源調配以提高公司協同效應和經營效率。

2017年上半年，遠大醫藥與世界著名的三井物產株式會社訂立協議，以約1270萬元人民幣的代價引進三井物產成為集團附屬武漢科諾持股約4.9%的股東，這項交易在穩固雙方合作關係的同時，也進一步為遠大醫藥生物產業帶來新的產品和市場機會。而2017年下半年至今，遠大醫藥頻頻出手，此次又擬斥資近28億元收購澳洲生物科學公司，看來是對集團生物產業的進一步擴張勢在必得了。

業績保持可觀增速，實力不俗

所幸，在業務發展策略上表現積極的遠大醫藥，近年來的業績表現與其擴張力度算得上匹配：自1995年上市至今已走過二十多年發展路程的遠大醫藥，這些年的業績表現的確展示出了不俗實力。

由下表可見，最近幾年遠大醫藥整體業績呈現穩步增長的態勢，當中歷年收益、毛利率及淨利潤都錄得持續穩定的成長，經營效益顯著提升。對比之下，除了2015年集團業績各項財務數據的增長幅度有所收窄，2016及2017年遠大醫藥的業績又恢復了可觀增速，尤其毛利率從2014年的38.23%升至2017年的51.97%，帶動集團收益增加的同時實現淨利潤的迅猛增長。從數據反映來看，遠大醫藥的收益和淨利潤分別實現三年復合增長率為15.18%及38.11%，集團整體盈利能力的提升不容小覷：

以2017年業績成果為例，究其原因，遠大醫藥之所以能夠實現年內收益的大幅增長，一方面是由於集團積極調整產品結構，大力加強品牌建設，積極構建專業學術推廣以及營銷合規管理體系，使得集團多種核心產品成功進入專業治療領域的《治療指南》和《專家共識》，並有超過二百種產品保持或被新列入於年初發布的全國醫保目錄中，帶來產品銷售的快速增長；另一方面，集團重視產品質量，採用先進生物技術，改進生產工藝，投資安全環保設施，使得產品質量及競爭力不斷提高；此外，遠大醫藥於2016年7月完成收購的西安碑林亦開始為集團帶來業績貢獻。

而由於遠大醫藥一直積極發展技術含量更高、毛利率更高的五官科藥物、心血管急救藥品等專科製劑，致使集團於期內的平均毛利率提高至約52.0%，較2016年同期的約46.9%大幅提高了約5.1個百分點。一句話，遠大醫藥業績這麼牛，都是集團經營發展過程中各項因素綜合作用的結果，而單單業績牛這一項就足夠成為遠大醫藥的最大底氣了。

聚焦心腦血管+五官科細分領域

而具體業務來看，前面已經提到，主要從事研發、製造及銷售醫藥製劑及醫療器械、生物技術產品、精品原料藥和健康產品的遠大醫藥，其核心醫藥及器械產品主要主要用於心腦血管急救治療領域以及五官科治療領域。經過多年努力，遠大醫藥目前已成為中國五官科治療領域中的領導企業之一，同時亦躋身中國心腦血管急救治療領域中具有重要影響力的知名企業行列。

作為中國最大的心腦血管急救以及五官科細分領域產品供應商之一，遠大醫藥目前有超過200種產品保持或被新列入於2017年年初發布的全國醫保目錄中，亦有部分核心產品被列入國家中藥品種保護產品之中，銷售量跟隨市場的發展而不斷增長，銷售效率不斷提高，這些都為集團期內業績高速增長奠定了堅實基礎。

近年來遠大醫藥還一直致力研發新的產品，重點領域包括罕見病藥、生物類似藥、化學首仿藥、創新藥及高端醫療器械等，並大力加強品牌建設，積極構建專業學術推廣以及營銷合規管理體系，積極推進集團核心產品進入專業治療領域的《診療指南》和《專家共識》，使得集團過往年度的戰略規劃和投資佈局已漸見成果，截至2017年12月31日止已取得三個生產批件、一個臨床產品批件、九個技術轉讓批件，併申請發明專利八項，獲得專利授權七項，二個生產申報。

據悉，遠大醫藥目前研發中的產品超過三十項，主要集中在心腦血管和五官科藥物及器械，其中有二項為2類新藥、十四項為3類仿製藥，其他是6類或者是4類仿製藥，並已有四種核心產品被列入心腦血管領域《專家共識》，亦有一種五官科產品將被列入《診療指南》。而有關罕見病的研發工作，其中五個在研的產品現已完成藥學研究，爭取於2018年為其中兩個產品申報生產，另外兩個產品進入生物等效性試驗。另外，集團已經為五個產品開展一致性評價試驗做好準備工作。

獲大手筆增持+業績牛撐股價

一步步朝著既定目標穩妥前進的遠大醫藥，近期在資本市場的表現也算得上可圈可點。以公司股價走勢來看，兩年前遠大醫藥的股價還處在1.5元上下的水平，溫和上漲到得今年初已漸漸穩固在4元以上水平，並且在其後繼續保持升勢，到近期（ 5月14日至5月23日）更是連續守住6元以上高位：



（遠大醫藥近兩年股價走勢圖，來源：港交所）

值得一提的是，今年4月16日，遠大醫藥獲控股股東胡凱軍配偶周彤豪擲逾2億元在場外增持4102萬股，消息在港交所權益系統披露後一度刺激公司股價在此前回軟了一段時間後重又小漲了一波，並支撐公司股價在隨後迎來新一輪升勢至今。不過說到底，高層增持也只是遠大醫藥股價上揚的一個引子，其自身過硬的業務能力和業績表現應該才是助推股價上漲的內核因素。

總的來說，在業務拓展方面有理想有追求，自身業績表現牛氣，加上股價回暖增色不少的遠大醫藥，未來發展還是很值得期待的。

作者：彭小留

編輯：張駿芬

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