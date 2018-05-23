螞蟻金服攜手光大銀行 探索金融科技發展

5月22日，螞蟻金服與光大銀行(06818-HK)(601818-CN)、光大科技公司簽署戰略合作協議，三方將在雲繳費、金融科技等方面展開深入合作，並將共建“數據共創實驗室”，以助力光大銀行數字化轉型。

從三方合作的內容看，螞蟻金服跟金融機構的開放合作正在從最初的支付領域全面走向科技開放和業務場景開放，更加深入地攜手助力金融行業的高質量發展。

螞蟻金服和光大銀行已在雲繳費業務上開展了深入的合作，當前在水電燃氣、物業等重大便民繳費服務上開展合作並處於同業前列，下一步還將致力於智慧城市建設、政府管理、行業服務、公租房、教育、醫療等領域開展深入的合作，為數億客戶提供良好的便民服務與體驗。

值得注意的是，這次戰略合作不僅包括光大銀行，還有光大科技有限公司，顯示出光大銀行對金融科技投入的重視，光大銀行與螞蟻金服戰略合作的層次也更深入。這也是國內首次有科技公司同時與大型銀行及相關科技公司簽訂戰略合作協議，為後者提供全方位的金融科技支持。

螞蟻金服表示，其在金融行業的成熟科技產品和經驗將全面提供給光大銀行及光大科技，以支持光大銀行的數字化轉型戰略。三方將基於私有雲及混合雲的IT基礎架構建設，就雲平台建設展開技術合作。涉及互聯網金融架構，金融級分布式架構支撐平台，基於人工智能技術的應用，渠道整合移動業務平台，智能風控，金融級生物核身技術等。

三方還將共同探索建立“數據共創實驗室”，共同孵化金融科技創新應用，進行普惠金融方向的數據模型和數據應用的探索。

當前，金融機構，銀行的數字化轉型進入了深水區，銀行將會走向全面的平台化與開放化，金融服務變得觸手可及與生活無縫化融合，螞蟻以十多年的科技血液與基因與光大科技合作，為光大銀行進行數字化轉型提供堅實的金融科技助力。

光大銀行的這次戰略簽約只是螞蟻金服近期以科技能力向金融業全面開放的又一舉措。

就在5月初，螞蟻金服將其具有曆史意義的創新產品餘額寶陸續向基金公司開放，目前已經陸續接入多家基金公司，與基金業分享了這只產品的創新紅利，預計未來還會有更多基金公司接入。

隨後，5月18日，螞蟻金服旗下消費信貸產品花唄宣布向銀行等金融機構開放，未來將與金融機構一起，共同開拓更多的服務場景，為用戶提供更豐富的權益。

正如去年6月14日螞蟻財富開放平台大會上，螞蟻金服CEO井賢棟公開宣布的，“螞蟻金服所積累的技術能力和產品，將全面向金融機構開放，成熟一個開放一個。開放不會有親疏遠近之分，唯一的選擇標准是是否創新和具有用戶價值。”

隨著與大型金融機構戰略合作逐步深入，餘額寶、花唄等產品的開放，螞蟻金服包括支付、理財、保險、小微企業金融、農村金融、消費信貸等在內的所有金融產品，都已經實現了與金融機構的開放合作。

而這一切開放的背後，體現的是螞蟻金服作為一家科技公司的定位越發清晰，在通過金融業務創新試驗之後，其背後的科技能力形成了與金融機構的互補，通過開放合作達成服務更多小微群體的願景。

來源：中國網財經

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