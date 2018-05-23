【異動股】快遞物流板塊集體拉升 原尚股份(603813-CN)漲停

今日，快遞物流板塊集體拉升，截止發稿，原尚股份(603813-CN)封板漲停報35.11元，嘉誠國際(603535-CN)漲6.15%報27.97元，德邦股份(603056-CN)漲4.16%報28.31元，東方嘉盛(002889-CN)漲3.26%報35.5元，華貿物流(603128-CN)漲2.91%報7.78元，韻達股份(002120-CN)漲2.23%報52.7元，長久物流(603569-CN)、中儲股份(600787-CN)小幅跟漲近2%。

近日，國家郵政總局公布了2018年4月份郵政行業運行情況，數據顯示，4月份全國快遞服務企業業務量完成37.5億件，同比增長25.8%;業務收入完成467.2億元，同比增長26.5%。1月份至4月份，全國快遞服務企業業務量累計完成136.7億件，同比增長29.3%;業務收入累計完成1738.6億元，同比增長28.4%，其中，同城業務量累計完成32億件，同比增長27.4%。

分析人士指出，全國快遞業務量及業務收入繼續保持高速增長，除市場需求擴大之外，單件均價穩中有升也是提高快遞行業盈利能力的重要因素之一，據統計，4月份全國快遞單月平均單價為12.46元，同比、環比均實現增長，行業整體已不再陷入“以價換量”的泥潭，而是從拼價格轉向拼服務，有望實現良性循環。此外，“新零售”的崛起，也使得物流行業賦予傳統商貿更多可能，從中長期看，快遞服務與商貿零售深度融合，應用場景的多樣化帶來業務多元化的增長，如為服裝店、餐飲店、商超等領域提供同城即時物流配送服務，物流公司發展紅利有望持續釋放，進一步助推行業整體“量價齊升”。

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