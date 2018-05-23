H股「全流通」試點指南發布 預計可增加港股吸引力

為落實「H 股全流通」試點，中國證券登記結算 (中國結算) 22 日發布《H 股全流通試點業務指南 (試行)》，對相關股份存管和交易等流程做出規定。

據《新快報》報導，自去年底試點以來，目前已有聯想控股和中國航空科技工業 (中航科工) 成為試點企業。分析認為，試點有利於提升 H 股在各項全球指數中的權重，增加海外投資者對港股的吸引力。

「H 股」指的是在大陸註冊，而於香港上市的公司股份，包括大部分的國營企業。H 股可以在市場自由買賣，但如果這些公司沒有同時在大陸上市，其餘由境內股東持有的股份，被稱為「內資股」，內資股不能在市場公開買賣，也不能抵押以作融資。

「H 股全流通」方案，就是讓這些內資股，可以在 H 股市場上交易或將股份抵押。

港交所 (0388-HK) 主席李小加之前表明，H 股全流通涉及三類公司：一是 2000 年前上市的 H 股，若要全流通，需要香港監管機構制定相應法規，並考慮現有 H 股股東意見；二是 2006 年後上市的 H 股公司，大部分已在公司章程內註明，可在政策放開後申請全流通交易；三是還沒有上市的公司，需要大陸監管部門的政策許可。

這次所發布的《指南》規定，取得中證監「H 股全流通」試點批准的境外上市公司，將其非境外上市股份跨境轉登記至香港，須獲持股者授權，並委托中國結算成為名義持有人辦理相關業務。中國結算將在香港開立「H 股全流通」名義持有證券帳戶，集中存放境內投資者所持試點股份。

中信證券認為，H 股「全流通」試點將為內資非流通股引入市場定價機制，這解決了不同性質的股東利益差異外，還將提升 H 股公司在各項全球指數中的權重，港股流動性增強，也會加大海外投資者的吸引力。