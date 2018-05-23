【港股解碼】資金湧入成交高達20億股 首長國際究竟有什麼魅力？

資金湧入 成交高逾20億股

平日成交僅有幾百至幾千萬股的首長國際(00697-HK)週一(21日)早盤前成交高達19億股，最高見0.25港元，與2月27日高點持平。截至當日收盤，仍升9.63%，報0.239港元，最後總成交20.14億股，成交金額5.02億港元，淨流入資金341.72萬港元。

這次的大手筆交易或許得回溯至今年的3月29日，當時首長國際發佈公告稱，其控股股東首鋼集團附屬首鋼控股擬向新創建(00659-HK)全資附屬Rocket Parade Limited售19億股股份，占首長國際已發行股份約10.019%。據悉，新創建集團是新世界發展(00017-HK)之基建及服務旗艦，基建業務涵蓋道路、能源、水務和港口及物流四大範疇。

當然，轉讓事項完成後，首鋼集團將仍將繼續為首長國際控股股東，但其今次引入新世界發展這等新股東，勢必能夠加強首鋼集團與新創建之戰略合作關係。

首長國際究竟有什麼魅力？

那麼問題來了，首長國際究竟有什麼魅力能吸引新創建發展的青睞？

財華社翻閱資料發現，於2018年5月8日，首長國際的全資附屬公司京冀資本與首鋼集團訂立股東協議，以成立北京首鋼產業轉型基金有限公司。基金公司的目標認繳註冊資本將為人民幣100億元，首期註冊資本將為人民幣31億元，首鋼集團和京冀資本分別認繳出資人民幣30億元及1億元，分別占比96.8%及3.2%。

據悉，基金公司的成立是為了支持新首鋼高端產業綜合服務區(首鋼園區)的開發。首鋼園區占地面積8.63平方公里，作為北京城區內唯一可大規模聯片開發的區域，發展建設首鋼園區是優化首都城市功能、調整重大生產力佈局、促進首都人口資源環境協調發展的重大戰略舉措，伴有市委市政府和社會各界的大力支持。

首長國際吸引新世界發展的注資，是否與這有政府支持的首鋼園有關？

此外，國家生態環境部近日就鋼鐵企業超低排放改造工作方案徵求意見。《意見稿》提出，具備條件的鋼鐵企業要實施超低排放改造，力爭2020年底前完成鋼鐵產能改造4.8億噸，2022年底前完成5.8億噸，2025年底前完成改造9億噸左右。首長國際能受新世界發展的青睞會否也與這等政策有關？那麼其基本面情況又如何？

連年虧損終迎來轉折

從整體財務數據看，截止2017年12月31日止年度，來自持續經營業務之綜合營業額為港幣38.16億元，較去年上升268.5%，股東應占溢利為港幣5728.6萬元。2016年同期則虧損16.21億港元。下表為近年來首長國際的盈利情況。

可以看到，其實首長國際在2017年以前，無論是收益還是淨利潤，都是一塌糊塗。2014年公司收益還有127.56億港元，到了2016年直接砍到了10.36億元。淨利潤方面，連續三年錄得大額虧損，幸好，一切的轉折都在2017年。

首長國際自2016年底出售秦皇島業務後，結束了經營多年之鋼鐵業務，2017年通過以一供一的形式向現有股東公開發售公司股份89.58億股，集資淨額約港幣20億元，亦成功收購了京冀及首中股權，把業務擴展至國內的私募基金管理及停車場營運，加上原來之鐵礦石貿易，鞏固了業務基礎。同時亦通過在香港兩家上市聯營公司的投資，即首鋼資源及首長寶佳，把業務涵蓋國內硬焦煤開採及銷售、製造子午線輪胎之鋼簾線、切割鋼絲、銅及黃銅材料之加工及貿易。

故此，首長國際在出售鋼鐵業務後的首份全年業績(2017年)即見到有令人鼓舞之表現，由持續多年之巨額虧損，轉為2017年的盈利港幣5728.6萬元。業績大幅改善，主要歸因於2017年擺脫了過往需承受鋼鐵業務之巨額虧損。另外，主要聯營公司之表現亦亮麗，帶動首長國際業績向上。

財務結構穩健

於此同時，首長國際在2017年年底前清還了所有銀行貸款，亦沒有進行新的銀行定期貸款融資，目前現金及銀行存款14.9億元。

綜上，首長國際的魅力或許就在於以下幾點：財務穩健、盈利向好，業務方面又有政策的利好，並且專案又伴有政府的支持。這樣的首長國際你喜歡嗎？

文：陸小梅

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