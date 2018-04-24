聯想控股獲批成為H股「全流通」首家試點企業

香港, 2018 年 4 月 24 日 - (亞太商訊) - 【2018 年 4 月 23 日－香港】聯想控股股份有限公司（「聯想控股」或「公司」；股份代號：3396.HK）於今日發佈公告表示，收到中國證監會對公司申請的批准，成為 H 股「全流通」試點中的首家試點企業。



聯想控股是國內企業混合所有制改革的先行者，於 1984 年從 IT 行業起步，伴隨著改革開放的進程，經過 30 多年的發展，現已成為中國領先的多元化投資控股公司，創造了「戰略投資 + 財務投資」雙輪驅動的獨特業務模式，致力於通過直接投資服務實體經濟。一方面，通過長期戰略投資，聯想控股堅持「價值創造」，著力在金融服務、創新消費與服務、農業與食品、IT 及新材料等多個領域打造一批優秀企業；另一方面，公司通過旗下三家財務投資基金，管理近 1100 億元人民幣基金，在科技創新、消費升級、智能製造等多個國家倡導發展的、具有廣闊成長空間的領域，集聚優質資本助力更多實業發展。2015 年 6 月 29 日，聯想控股於香港聯交所主板上市。



聯想控股支持並積極參與資本市場創新改革，去年年底證監會公佈將開展 H 股「全流通」試點後，公司即啓動了試點企業的申請準備工作。申請參與試點項目對公司及股東都具有積極意義，轉換完成後，公司 H 股流通股比和流通市值將獲得提升，股東結構將進一步多元化，公司的形象及聲譽亦將因參與試點項目及實施轉換而受益。同時，公司股東與香港市場投資人的利益將更為緊密，也有助於激勵高管團隊和員工積極性更進一步的發揮，持續推動公司的價值創造和成長。



聯想控股董事長柳傳志表示：「H 股『全流通』試點工作是證監會持續深化市場體制改革、推進資本市場開放邁出的重要一步，將對資本市場産生深遠的影響。聯想控股能參與其中，對企業自身的發展有巨大的推動作用，而且還能為中國資本市場改革貢獻一份力量，我們感到非常榮幸。」



2017 年 12 月 29 日，中國證監會宣佈，為貫徹落實十九大關於推動形成全面開放新格局的要求，增强金融服務實體經濟能力，提高直接融資比重，支持香港融入國家發展大局，促進香港金融市場穩定發展。經國務院批准，證監會擬開展 H 股上市公司「全流通」試點，進一步優化境內企業境外上市融資環境，深化境外上市制度改革。證監會表示，將按照積極穩妥、循序漸進的原則，以「成熟一家、推出一家」的方式有序推進本次試點，試點企業不超過 3 家。據證監會之前公佈的消息，企業參與 H 股「全流通」試點需要滿足四個條件：一是符合外商投資准入、國有資産管理、國家安全及産業政策等有關法律規定和政策要求；二是所屬行業符合創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，符合國家産業政策發展方向，契合服務實體經濟和支持「一帶一路」建設等國家戰略，且具有一定代表性的優質企業；三是存量股份的股權結構相對簡單，且存量股份市值不低於 10 億港元；四是公司治理規範，企業內部决策程序依法合規，具備可操作性，能够充分保障股東知情權、參與權和表决權。



關於聯想控股股份有限公司

聯想控股是中國領先的大型投資集團，公司購建起了「戰略投資 + 財務投資」雙輪業務協同驅動的創新商業模式。戰略投資業務分佈於 IT、金融服務、創新消費與服務、農業與食品以及新材料五大板塊；財務投資業務主要包括天使投資、風險投資及私募股權投資，覆蓋企業成長的所有階段。過往三十多年中，在創始人、董事長柳傳志先生及總裁朱立南先生的領導下，公司通過把握中國經濟發展的重要主題、靈活的投資手法及豐富的管理經驗，打造並在持續培養一批有影響力的優秀企業, 促動業務之間的協同，並持續優化自身投資組合，以實現公司價值的持續增長，目前公司的戰略投資聚焦於金融服務、創新消費與服務及農業與食品三大領域， 並持續關注海外資產投資。

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