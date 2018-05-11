中航科工獲准H股全流通 擬最多轉換全部內資股

中國航空整機及零部件供應商中航科工 (2357-HK) 公告指出，根據中證監批准，公司將有不超過約 36.09 億股內資股轉換為 H 股並上市。而截至昨 (10) 日止，轉換並上市的詳細實施計劃還未最終確定。

中航科工股價週四 (10 日) 收港幣 5.07 元，大漲 4.5%。今 (11) 日截至下午 1:35，股價來到港幣 5.16 元，上漲 1.78%。

中航科工股價

據《東方日報》報導，中航科工將根據內幕消息條文和上市規則的要求，就轉換並上市的進展作進一步公告。另外，公司又提醒投資者和股東，轉換並上市還需履行聯交所，以及其他相關境內外監管部門要求的其他相關程序。

年報顯示，中航科工於 2017 年末的內資股總數為 36.09 股，占已發行股份數的 60.5%；H 股的占比約 23.56 億股或 39.5% 的股份，主要股東空中巴士 (Airbus) 持有 2.75 億股 H 股，占總股本的 4.61%。

最大的內資股股東中國航空工業集團有限公司 (連中航機電在內) 持有約 34.8 億股內資股，占中航科工總權益的 58.57%。其他內資股股東還有中國華融資產管理、中國信達資產管理以及中國東方資產管理。

中航科工主要開發、製造、銷售和改進防務產品及民用航空產品，為國內外客戶提供直升機、教練機、通用飛機、支線飛機，亦與國的航空產品製造商共同合作開發和生產航空產品。旗下上市公司包括中航光電、中航電子、洪都航空以及中直股份。

中航科工 2017 年營收為人民幣 325.97 億元，盈餘人民幣 12.22 億元，每股盈餘人民幣 0.205 元。

新浪財經報導，中航科工是大陸國務院控制下的國有企業，包括高盛，富瑞及工銀國際等券商先後指出，民營企業獲選為 H 股全流通試點企業的機率較高，主要原因是大陸推動國企改革，要避免節外生枝；而民企的內資股結構牽涉較多單位，投資者對民企股東減持的敏感度，較國企股東減持輕，故國企獲選為 H 股全流通試點企業可謂「意料之外」

中國證監會去年底公布 H 股全流通試點方案，強調首批試點企業不超過 3 家，目前只剩 1 個名額，外界猜測可能是眾安線上 (6060-HK) 或中國電信 (0728-HK)。

聯想集團 (0992-HK) 母企聯想控股 4 月底公布，已獲中證監批准參加 H 股全流通試點，公司指，包括主席柳傳志的 8 名股東授權聯控，代其將合共不超過 8.8 億股內資股轉換為 H 股。轉換後，H 股佔聯控總股數比例近 54%。

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪指，相關股份全流通後，股票供應增加，在供求關係下長遠股價應下跌。