3間證交所還不夠？NYSE母公司第二季推新證交所

據 SEC 申請的文件顯示，紐約證交所 NYSE 母公司美國洲際交易所集團 ICE (ICE-US)，計劃於今年第 2 季啟動第 4 間美國在地的證交所 NYSE National (紐約證交所 - 國內)。

ICE 股價週二 (16 日) 收盤下跌 0.28% 來到 74.58 美元。

ICE 股價日線走勢圖

NYSE National 將會是美國第 13 間證券交易所，於 ICE 現有的 NYSE、NYSE Arca、及 NYSE American 不同，將只會提供交易，不提供上市服務。

據了解，增加一間證交所將使 NYSE 事業群從交易及資料分享業務，賺取更多營收。同時，這個舉動也可使 ICE 在美國證券交易市場保持領先的位置，擺脫 CBOE (CBOE-US) 及納斯達克 Nasdaq (NDAQ-US)。

美國洲際交易所集團 ICE (ICE-US) 擁有美國第一大證券交易所；紐約證券交易所 NYSE，而 CBOE 集團 (CBOE-US) 擁有著美國第二大證券交易所；納斯達克 Nasdaq (NDAQ-US) 與 Bats 交易所。

ICE 去年 1 月 31 日併購了美國 National Stock Exchange (國家證交所)，並於隔日將其關閉吸收。

目前全球前五大證券交易所為第一名的紐約證券交易所 NYSE、納斯達克 Nasdaq、日本證券交易所 JPX、倫敦證券交易所 LSE、與上海證券交易所 SSE。