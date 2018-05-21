股價與基本面脫鉤？美2017年IPO案件 超過80%都不賺錢

據美國佛州大學教授 Jay Ritter 近期發表報告指出，2017 年共有 108 家企業在美國上市 (總 IPO 量為 160)，平均首日股價回報率為 15%，遠高於 21 世紀初以來的 12.9% 平均。

但事實上 2017 年有超過 80% 的 IPO 案件，每股純益 (EPS) 都是虧損，而這一紀錄也是自 1999 / 2000 年網路泡沫爆發以來最多的一次。

IPO 與負 EPS / 圖：Jay Ritter

如 2017 年美股 IPO 之星的生技藥廠 AnaptysBio (ANAB-US) 及串流媒體廠商 Roku (ROKU-US)，兩檔個股股價都在 IPO 首日大漲，但時至今日，2 間企業目前仍為虧損狀態。

AnaptysBio 股價從 IPO 後的 17.53 美元攀升到 2017 年 12 月 29 日的 100.72 美元，最後下跌至目前的每股 87.57 美元，而該公司 2017 年共虧損約 3000 萬美元。

ANAB 股價日線趨勢圖

ROKU 也從 IPO 後的 26.54 美元攀升到 2017 年 12 月 29 日的 51.78 美元，最後跌至目前的每股 35.40 美元；ROKU 2017 年財報則虧損約 6350 萬美元。

較符合邏輯的社群應用程式 Snap (SNAP-US) 從 IPO 後的 27.09 美元降到 2017 年 12 月 29 日的 14.61 美元，至目前的 10.58 美元。2017 年虧損約 -34.5 億美元。

此外，2017 年中國企業於美國上市 IPO 也創下了歷史第 3 高，佔整體美國 IPO 量大約 14%。