

◆盤勢分析

1. 美國總統川普表示，與北韓進行的高峰會可能不會舉行，並說對美國與中國的貿易談判不感到滿意，使得美國股市週二呈現下跌。道瓊下跌幅度較大，跌幅達 0.72%，S&P 500 與 NASDAQ 則是呈現小跌，SOX 則是呈現上漲 0.56%。川普的反覆在預期中，但至少川普沒有否決週末的中美談判結果，推測週二僅是美股情緒性的反應，中美貿易戰仍是往好的方面發展，預期美股在短中多架勢成型後，經過短暫整理，仍有再攻機會。

2. 週二台股在美股上漲激勵下呈現開高，惟盤面欠缺權值較大的重量級主流，使得指數很快回到平盤附近震盪整理，下半場後跌幅加劇，各類股普遍下跌，終場指數下跌 27.47 點，跌幅 0.25%，收在 10938.73，成交金額稍稍放大至 1342.48 億元。

3. 觀察台股技術面，4 月底、5 月初於年線附近獲得支撐後，5 月份中上旬展開上攻突破 60 日均線反壓，60 日均線開始出現走揚，短天期均線已經扭轉成多頭排列，目前指數較大壓力區將落在農曆年後上攻的兩個型態高點 11095、11120 附近，由於指數已經漸漸接近沈重壓力區，週二 K 線又以留上影線的黑 K 棒做收，預料近期進入震盪機率居大，惟 60 日均線已經開始走揚，指數即便震盪拉回，回檔空間應該有限，持續走揚的 60 日均線在 10850 附近即有強勁支撐，推測近期台股或將於 10850-11100 附近呈現震盪整理機率居大。觀察台股籌碼面，外資 - 9.85 億元、投信 + 4.23 億元、自營商 - 11.72 億元，三大法人合計賣超 17.34 億元。

4. 觀察台股盤面結構，電子 - 0.07%、金融 - 0.17%、非金電 - 0.59%、櫃檯指數 - 0.32%，週二電子股相對強勢，惟趨勢上金融、非金電指數已經創下波段新高，電子股仍然相對落後，主要原因在於權值電子股普遍表現弱勢，故近期電子股仍然傾向於個別族群表現，被動元件、光學、設備、CD-R、電競仍是操作主軸；金融股在 5 月份後呈現緩步挺堅，近期從中小銀行股至大型金控股皆有表現，整體金融股輪動架構完整，近期或將持續表現；非金電 5 月份以來亦呈現緩步盤堅，主要是佔權值的傳產龍頭股表現亮眼，族群以水泥、塑化、電動車相關、醫材具趨勢性表現，橡膠、航運則暫以跌深反彈視之。

5. 在電子股部份，週二佔大盤成交比重 69.38%，惟趨勢上仍是相對弱勢的區塊，主要是權值電子股普遍沒有表現，電子股近期仍然傾向個別族群表現，被動元件、光學、設備、CD-R、電競仍是操作主軸。被動元件指標股 2492 華新科、3090 日電貿、2456 奇力新、6449 鈺邦，操作上留意 6173 信昌電、8043 蜜望實；光學指標股 3406 玉晶光、3504 揚明光，操作上留意 3019 亞光；設備指標股 5443 均豪、2467 志聖，操作上留意 2360 致茂、2464 盟立、3563 牧德、3030 德律；CD-R 仍是轉機題材，2323 中環、2349 錸德具指標；電競指標股 2376 技嘉，操作上留意 2377 微星。此外，與太陽能相關的矽晶圓公司，週二股價普遍呈現整理，惟 5483 中美晶、6488 環球晶趨勢偏多格局不變，操作上或可於短線震盪拉回時留意。

6. 報載 2327 國巨以 220 億元吃下美商普思電子，用以強化通訊、車用產品，其龍頭地位將持續穩固，對於國內被動元件相關廠商，在指標性個股 2327 國巨持續有亮眼表現下，被動元件族群性將持續完整，指標股除 2327 國巨外，2492 華新科、3090 日電貿、2456 奇力新亦是重要指標。

7. 在金融股部份，週二佔大盤成交比重 4.06%，近期區塊表現亮眼，區塊內中、小銀行，以及大型金控皆有表現，區塊內仍然屬於健康輪動，指標股 2801 彰銀、2881 富邦金，操作上留意 2823 中壽、2890 永豐金、2882 國泰金。

8. 至於非金電，週二非金電僅有食品、橡膠、航運呈現上漲，惟近期佔權值的傳產龍頭股表現佳，水泥、塑化、電動車相關、醫材趨勢性偏多格局不變，即便週二稍稍拉回，回檔仍可逢低留意。食品股仍是聚焦於 1216 統一；橡膠、航運視為跌深後反彈，操作空間不大，指標股觀察 2105 正新、2603 長榮；水泥股聚焦 1101 台泥、1102 亞泥；塑化股週二出現拉回，惟大型股仍可留意趨勢偏多不變的 1326 台化、6505 台塑化，二線股留意創新高略有拉回的 1313 聯成、1309 台達化，以及底部型態完整的 1305 華夏；電動車相關指標股 1536 和大，操作上留意 4739 康普；醫材指標股 4107 邦特、4163 鐿鈦，操作上留意 4104 佳醫、4736 泰博。

