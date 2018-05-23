【華冠投顧】股市-均線扣抵推算法 盤前分析-鍾騏遠分析師



# 美股盤後整理：

北韓地緣政治議題，果然成為了市場擔憂的焦點，由於先前金正恩臨時取與南韓的高層會議，當時市場就在擔心，是否會影響六月份的金川會。這一部份政治擔憂，影響了投資人對於中美貿易關係的樂觀情緒。另外，繼昨天美股錯過季線扣抵之後，會經歷二個星期左右的整理期，六月份季線才有上揚的機會。

#台股盤前重點

加權指數昨天開高走低，雖然法人目前沒有明顯的買盤，不過整體斜率仰角增加，顯示後續仍有利多方。此次融資減少不多，是法人仍觀望的主因，不過由於許多個股已經回落到相對低檔，除非重大經濟事件發生，否則下檔空間有限。今天美股拉回，多少會影響台股表現，昨天台股開高走低，今天要觀察是否能夠守住周一的帶量長紅。

#均線扣抵推算法「法人動向」

1305 華夏、1402 遠東新、1605 華新、2031 新光鋼、2323 中環、2347 聯強、2349 錸德、2376 技嘉、2377 微星、2455 全新、2474 可成、2478 大毅、2492 華新科、2534 宏盛、2535 達欣工、2883 開發金、3068 美磊、3090 日電貿、3406 玉晶光、3504 揚明光、3596 智易、3645 達邁、4107 邦特、4190 佐登 - KY、4739 康普、4939 亞電、4976 佳凌、6284 佳邦、6449 鈺邦、8942 森鉅

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

