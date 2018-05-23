【大慶證券】投顧盤前－追價意願不足  短線震盪後再上



◆盤勢分析

美股四大指數昨日震盪殺尾盤，所幸跌幅不致於太大，市場主要還是在反應消息面的變化，川普說與北韓進行的高峰會可能根本不會舉行，並且對於美、中貿易談判不感到滿意，不過話雖如此，昨日中國仍公布在貿易停戰後的一大措施，中國財政部宣布部份汽車關稅將由 25% 調降至 15%，某些零件關稅將調降至 6%，7/1 日起生效，在汽車關稅迅速調降後，也代表中國開始履行談判上的承諾。短線來看，近期仍是消息面主導盤勢，此外，強勢的美元以及殖利率維持在 3% 以上的美債也是變數，因此，在這些因素尚未消退前，研判美股仍為震盪整理的格局，在月線未跌破前不必太過擔憂。

在美股四大指數前一日漲幅不如市場預期下，連帶影響亞股表現，亞股前一日提前反應中美貿易戰停止的利多後，反而多陷入震盪的走勢，主要原因在於近期美元升勢太強，讓外資在亞幣以及亞股都有持續撤離的動作，所幸今日亞幣轉升，陸股甚至有拉尾盤的走勢，短線來看，由於目前市場大多觀望，加上油價、美元以及美債殖利率維持高檔，研判短線亞股將持續陷入震盪的走勢。

台股昨日多頭表現虎頭蛇尾，大盤一度攻上 11000 點關卡，然在量能不足 1500 億元的狀況下，指數尾盤反而收低，外資今日期貨也減碼 3854 口，已經把昨日買超的全數調節，代表外資在 11000 點之上也較為保守，以技術面來看，台股留下上影線收黑，暗示短線上檔有壓，所幸量能並未放大，研判只要拉回守住 10 日線，震盪後仍有再挑戰 11000 點機會。以盤面來看，被動元件仍是台股焦點，雖然國巨因併購美國普斯電子而停止交易，不過華新科、禾伸堂、日電貿等都維持漲勢，華新科解除處置後再度漲停，量能也無異常放大顯示短線籌碼仍安定，今日國巨若以正面反應併購案，則被動元件仍可維持於高檔震盪，大型電子股以台積電較為強勢，其他傳產、金融股大多熄火，盤面只有其他零星中小型族群如電動車、3D 感測、生技等較為強勢，顯示盤面在無量的狀況下，依然是強恆強的格局，操作上仍應以強勢股為焦點，短線不追高，留意大量不漲的訊號即可。

