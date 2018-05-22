500個充電樁停電 深圳地區2700台出租車受影響

5月19日下午，受到錯峰用電影響，深圳市部分地區的充電站出現停電現象。停電波及到多個充電站、工業園區及公交首末站內超過500個充電樁。雖然5月20日起，受影響的充電樁已經恢覆正常供電，但據深圳市公共交通管理局(下稱深圳交通局)統計，此次受影響的出租車數量約2700台，駕駛員約4000人，部分純電動出租車無法正常充電，部分車輛因此停運。

在致市供電局的一份《關於緊急協調我市部分出租車充電樁停電事件》的函件中，深圳市交通局表示該停電事件造成駕駛員經濟利益受損，嚴重影響市民出行。

「目前出租車駕駛員情緒反響較大，在微信群等平台討論發泄負面情緒，部分駕駛員情緒尤為激烈，將5月19日形容為噩夢的一天。」該函內容顯示。

因此深圳市交通局對市供電局稱，希望於5月20日起恢覆上述充電樁的正常供電，並保證交通運輸行業特別是公交車和出租車電動化後的電力供應，避免再出現類似情況。

「如果以後出租車充電樁持續停電，將極有可能導致出租車駕駛員大面積停工，發生行業重大維穩事件。」深圳市交通局在函中措辭嚴厲。

據深圳市新能源車輛應用推廣中心的統計數據，截至2017年底，深圳市擁有純電動汽車15.5萬輛，其中公交車1.63萬輛，出租車1萬輛，純電動物流車3.66萬輛。在純電動公交車方數量方面位居全國第一。2017年深圳市新能源汽車增長率為93.9%，充電樁建設增長率也超過30%。目前，深圳共有充電樁5萬余個。

充電樁受到電網限制的同時，大規模的接入也會對電網造成沖擊。「任何一個城市都可能碰到充電樁造成的電網負荷過大問題。」能源基金會交通項目主任龔慧明表示，在探討這一問題時，應該明確出現問題的區域範圍，以及當時正在充電汽車的數量和所使用的充電技術。「快充帶來的問題會更加突出。」他表示。

據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟數據，2017年，全國公共類充電基礎設施保有量達21.39萬個；全國隨車配建私人類充電基礎設施約23.18萬個。按172萬輛的新能源汽車保有量計算，車樁比約為3.8:1。

「目前中國充電樁利用率只有12%。」國家能源局電力司電網處副處長譚洪江此前曾表示，充電設施布局不合理成為目前制約新能源汽車發展的最大瓶頸。此外，充電基礎設施領域普遍存在公共充電基礎設施利用率低、標準體系不夠健全、布局不合理、配套服務不完善、車企參與度低、運營商數據互聯互通水平不高、新技術叠代不及時、政策總體滯後等問題。

龔慧明表示，隨著電動汽車銷量的增長和性能的提升，充電樁和電網將會從系統層面發生改變，預計這一改變將在2020年發生。

按照國家能源局3月發布的《2018年能源工作指導意見》計劃，2018年計劃建成充電樁60萬個，其中，公共充電樁10萬個，私人充電樁50萬個。

來源：界面新聞

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