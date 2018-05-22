螞蟻金服100億美元融資獲超額認購

機構投資者踴躍投資，推動螞蟻金服估值超過1500億美元，令人對阿里巴巴旗下這個金融部門預計明年進行的上市充滿期待。

螞蟻金服(Ant Financial)獲超額認購的100億美元融資輪吸引了各路投資者，其中包括美國領先的私人股本公司、主權財富基金、風險投資家和對沖基金。

據參與融資的人士介紹，這輪融資使螞蟻金服的估值超過1500億美元。對電商巨頭阿里巴巴(Alibaba)旗下這個金融部門進行投資的旺盛需求意味著，就連很多願意投資該公司的人士也形容其估值很高——這也使人們猜測，螞蟻金服的上市不會有什麼問題，許多投資者預期該公司將在明年以相仿的估值上市。

螞蟻金服的高管還需要在這輪融資中分配股份，他們尚未決定最終的認購配額。

包括多位投資者在內的知情人士稱，預計將參與這輪融資的投資者包括私人股本集團凱雷(Carlyle)、大西洋投資集團(General Atlantic)、銀湖資本(Silver Lake)、紅杉資本中國(Sequoia Capital China)和華平投資集團(Warburg Pincus)，主權財富基金淡馬錫(Temasek)，以及機構基金加拿大退休金計劃投資委員會(CPPIB)和貝萊德(BlackRock)等。他們還補充稱，其他許多投資者被拒之門外。

這次融資也表明了，私人股本和風險投資的活動領域在多大程度上日益重合。風險投資家正越來越多地參與後期階段的融資，而不是僅僅參與頭幾輪融資。

與此同時，近年來私人股本集團正偏離它們的傳統角色(收購成熟企業的控股權)，轉而為較年輕的企業提供成長權益資本，以求捕捉到初創企業和高增長企業近年實現的巨額利潤。

但高估值意味著投資者不會賺得10倍回報，相反，回報很可能並不那麼可觀。「這不會帶來10倍的回報，」一名投資者說，「我們計算過，我們會在3年內賺得1.5倍到2倍的回報。但至少我們可以讓大量資金運作起來。」

參與螞蟻金服100億美元融資的投資者將拿到可轉換金融工具，而不是股權，這承認了外資持股中國金融服務平台的法律灰色地帶。

這些可轉換金融工具將在螞蟻金服上市之際轉換為股票，螞蟻金服認為，到那時中國的法規將允許外資持股該公司的各種金融服務。投資者表示，他們對這種結構感到放心。今年3月，中國央行表示，將對外資企業放開國內第三方電子支付市場準入。

對螞蟻金服的熱情在一定程度上反映出這家公司在中國的運營規模，以及投資者部署募集到的巨額資金的需要。

「如果你太保守，你就會失去很多機會。」同樣參與了這次融資的一名中國內地投資者說，「過去幾年，我們不夠果敢，在桌子上剩下了太多的錢。」

投資者表示，螞蟻金服的成功可能預示著競爭對手騰訊(00700-HK)(Tencent)旗下的金融部門也將採取類似動作。

螞蟻金服拒絕置評。凱雷、大西洋投資、銀湖資本、華平投資、紅杉資本、貝萊德和淡馬錫拒絕置評。加拿大退休金計劃投資委員會沒有回應記者請求置評的郵件。

英國《金融時報》 桑曉霓 , 路易絲•盧卡斯 報道 譯者/徐行

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)