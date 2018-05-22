中興(00763-HK)取消銷售禁令屬實，但罰款或難以避免

據《華爾街日報》援引消息人士稱，中國和美國方面已經就解決中興(00763-HK)的爭議問題達成大致框架方案，協議將解除美國公司向中興銷售零部件和軟件的禁令。

5月22日，據《華爾街日報》援引消息人士稱，中國和美國方面已經就解決中興的爭議問題達成大致框架方案，協議將解除美國公司向中興銷售零部件和軟件的禁令。

該消息人士表示，方案細節還在敲定中。若完成商討，特朗普政府將解除限制美國企業向中興公司銷售零部件和軟件的禁令。同時，中興公司將要被迫對管理層和董事會進行調整並繳納一定數額的罰金。

該人士表示，商談仍在繼續，達成協議仍有距離。他表示，任何禁令的放寬行為都要接受美國國安部門的審查。

對此，中興回覆：消息屬實。

然而，白宮經濟顧問拉里·庫德洛(Larry Kudlow)5月21日接受CNBC采訪時堅稱：中興不能避過懲罰。

庫德洛對CNBC表示，「他們(中興)在受到警告後，好幾次違反了法律。」他還稱，中興的補救措施可能包括巨額罰款、非常嚴格的合規措施、新的董事會以及新的管理團隊。庫德洛稱:「相信我，中興不能避過懲罰，他們不會逍遙法外的。」

美國商務部4月份發布禁令禁止美國公司在7年內向中興銷售產品。5月13日，美國總統特朗普在Twitter上表示，中興的禁令已經導致太多的失業人群，他將與習主席一起，讓中興重返商界，並指示商務部盡快著手對中興的解禁。

美國財政部長史蒂芬·姆努欽(Steven Mnuchin)對 CNBC表示，已經著手中興解禁一事。他強調，「我們的目的不是讓(中興)公司破產。」

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